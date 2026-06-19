El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció el viernes en X que cancelaba su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio, tras las "graves y ofensivas declaraciones" del presidente estadounidense Donald Trump contra la primera ministra Giorgia Meloni.

El desencadenante: en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión italiana La7, Trump afirmó que Meloni le había "suplicado" hacerse una foto con él al margen de la cumbre del G7 en Francia, según una transcripción de la conversación publicada por la cadena, que no difundió la grabación de audio original.

En respuesta a esa publicación, Giorgia Meloni difundió el viernes en X un video en el que se declaró "consternada" por las declaraciones "totalmente inventadas" de Trump.

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"No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez", declaró.

"Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador", añadió.

En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo entonces que se había "sorprendido" y decepcionado por su falta de "valentía".

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.

Con informaciones de AFP

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