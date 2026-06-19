Polarización y división es lo que se respira en estos días pre-electorales en Colombia. En la primera vuelta, la diferencia entre ambos candidatos fue tan solo de un 2,8%, con el ultraderechista Abelardo de la Espriella a la cabeza.

Conflicto armado y seguridad

Ambos candidatos representan ideas totalmente opuestas que responden a la dinámica del conflicto armado, asegura la profesora de ciencias políticas y estudios globales de la Universidad de los Andes, Sandra Borda.

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“Venimos de cuatro años de un gobierno que intentó una salida negociada al conflicto armado con varios grupos, disidencias de guerrillas y además organizaciones criminales. Ese intento de paz y ese intento de negociación no funcionó. No hay un solo grupo desmovilizado y, al contrario, lo que sí pasó es que esos grupos terminaron por fortalecerse, aprovechar que hubo un intento de paz sin estar acompañado de una política de seguridad”, explica la profesora.

“Normalmente en Colombia cuando pasa eso, lo que sigue es una elección que busca que haya una mano dura frente al conflicto armado, porque la gente se cansa, se agota de la falta de voluntad de paz de esos grupos. Eso ha pasado muchas veces en otros ciclos electorales anteriores y está pasando nuevamente. Pero creo que el tema fundamental en este instante es el tema de la seguridad”, subraya asimismo Borda.

El Palacio de Nariño, sede presidencial de Colombia, en Bogotá.

Quienes votan por De la Espriella tienen un objetivo principal: sentirse seguros y acabar con los grupos armados. “Lo que él nos promete es que va a darle duro duro al tema de la seguridad y la verdad, yo le tengo fe que quiere hacer las cosas bien”, dice William.

“Porque estamos cansados de tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta inseguridad, tanta violencia. O por lo menos yo que viví el secuestro hace muchos años, y veo uno que vuelve y pasa lo mismo, es lo que no queremos y no queremos que siga gobernando el partido que está gobernando”, recalca Martha.

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Avance hacia la igualdad

Pero hay otra mirada, la de aquellos que con el partido oficialista de Iván Cepeda sienten un avance hacia la igualdad y ven esta como una solución a la violencia.

Para Freddy por ejemplo, votar por Cepeda permitiría “que continúen los cambios sociales que ha venido desarrollando la izquierda en Colombia desde hace cuatro años, las políticas sociales, el respaldo al medioambiente”. Camilo subraya por su parte que para los jóvenes, la izquierda ha significado “tener más ingresos y mejor estabilidad económica”.

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Incertidumbre, es lo que dicen sentir los colombianos frente al domingo. Pues sea quien sea el próximo presidente, tendrá que lidiar con una fuerte oposición y un país fragmentado.

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