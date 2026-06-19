Con AFP

Irán, cuyo cuerpo técnico en parte no ha recibido visados para entrar en Estados Unidos durante el torneo, se queja de que solo se le autoriza llegar a Los Ángeles "un día antes del partido" contra Bélgica, en lugar de dos, como suelen hacerlo otras selecciones y como lo solicitó.

Estas "restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todas las selecciones participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación", estimó un responsable de la Federación Iraní de Fútbol en un comunicado este jueves. "Por consiguiente, la federación expresará oficialmente su descontento y presentará una queja formal ante la FIFA por las vías adecuadas", añadió.

"El más maltratado de todo el Mundial"

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El lunes, tras el empate 2-2 de Irán en su primer partido en el torneo, contra Nueva Zelanda, disputado en Los Ángeles, el seleccionador Amir Ghalenoei había considerado que su equipo era "el más maltratado de todo el Mundial".

Tras meses de incertidumbre debido a la guerra en Oriente Medio, el Team Melli participa en el torneo pero se ha exiliado a último momento en México, donde ha establecido su campamento base en Tijuana en lugar de la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona, donde debió radicarse originalmente.

Además, ha visto cómo Estados Unidos denegaba los visados a unos 15 miembros de su delegación, aunque todos los jugadores cuentan con el permiso de entrada. El combinado juega todos los partidos de la primera fase en suelo estadounidense.

"Solicitud rechazada una vez más"

A pesar de estas dificultades, el cuerpo técnico estableció un programa según el cual el equipo "debía llegar a cada ciudad sede dos días antes de cada partido y regresar a su campamento base al día siguiente del encuentro para garantizar una preparación técnica y física óptima", explicó el responsable iraní.

Sin embargo, para su juego contra Nueva Zelanda, la selección iraní solo pudo llegar a Los Ángeles la víspera y tuvo que partir inmediatamente después del pitido final. "La misma situación se repite hoy antes del segundo partido de Irán contra Bélgica", lamentó el responsable.

El equipo había solicitado poder llegar el viernes a Los Ángeles con el fin de aclimatarse para este partido, previsto para el domingo a mediodía. Pero esta "solicitud ha sido rechazada una vez más", según el comunicado.

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