Albañiles, repartidores, bomberos, jornaleros. En España se considera que cuatro de cada 10 trabajadores están expuesto a altas temperaturas. Una tendencia que aumentará con la multiplicación de las olas de calor.

En este contexto de cambio climático, el país está expuesto al aumento de fenómenos meteorológicos extremos. La devastadora depresión de alto nivel atmosférico, o DANA, de octubre de 2024 se llevó, por ejemplo, a más de 200 vidas durante las lluvias torrenciales.

Permiso de ausencia por clima extremo

Para proteger a los trabajadores en caso de evento climático extremo, el Gobierno español instauró entonces el llamado “permiso climático”. Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), explica que, si hay “alerta de color rojo y no se puede ir al trabajo, se puede establecer un permiso de cuatro días de no asistir al trabajo por condiciones climáticas y [con] una remuneración adecuada”.

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El sindicato español llama a las empresas a incorporar esta medida en sus negociaciones colectivas, al igual que los protocolos de prevención del calor extremo, con medidas que van desde la modificación de los horarios laborales en la construcción, hasta evitar trabajar en solitario, aplazar las tareas más pesadas y brindar ropa y equipo de trabajo más ligeros.

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