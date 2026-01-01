Por Aurore Lartigue

Entre febrero y abril: ¿la humanidad vuelve a la Luna?

Tras varios aplazamientos, se espera que la misión tripulada Artemis II de la NASA sea a más tardar en abril de 2026, con un lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida para un vuelo de unos 10 días. La misión consiste en llevar a cuatro astronautas en un sobrevuelo tripulado de la Luna, antes de regresar a la Tierra sin alunizaje. Será el primer vuelo humano fuera de la órbita terrestre desde el Apolo 17 en 1972.

Tras el vuelo de prueba no tripulado Artemis I en 2022, el objetivo central es probar la nave Orión y el lanzador superpesado del Space Launch System (SLS) en condiciones reales. Presentada como un paso clave en el programa Artemis, esta misión debería allanar el camino para un regreso sostenible de la humanidad a la Luna, antes de una exploración humana a largo plazo hacia Marte.

8 de febrero: Bad Bunny, pop latino en la Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, será el cabeza de cartel del espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026 el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Pero la presencia de la estrella nacida en Puerto Rico, este territorio de estatus especial, en el escenario más visto de Estados Unidos ya ha generado críticas entre las filas trumpistas, hasta la aparición de una petición que pide su reemplazo.

Además de su estilo y letras a veces explícitos, la mayoría de sus canciones están en español. Ha criticado las políticas antiinmigración de la administración Trump y se ha negado a hacer giras por Estados Unidos, diciendo que teme que algunos de sus seguidores puedan ser controlados por ICE y enfrentarse a la deportación.

12 de febrero y 5 de marzo: La Generación Z en las urnas en Asia

A continuación de los movimientos de protesta liderados por jóvenes que han sacudido a varios países del sur de Asia en los últimos años, Bangladés y Nepal celebran elecciones de alto riesgo en 2026. ¿Logrará la Generación Z convertir la ira de la calle en victoria en las urnas? Esa es la cuestión.

En Bangladés, las elecciones del 12 de febrero se producen en un contexto explosivo, tras la sangrienta represión de las movilizaciones de 2024, que dejaron más de 1.000 muertos y llevaron al derrocamiento de Sheikh Hasina. En Nepal, las elecciones previstas para el 5 de marzo se celebrarán en un país marcado por una inestabilidad política crónica, pocos meses después de un levantamiento repentino provocado por el intento del Gobierno de restringir el acceso a las redes sociales.

En abril: Orban se juega su futuro en las elecciones legislativas de Hungría

Aunque Viktor Orbán ha gobernado Hungría sin oposición desde 2010, las elecciones parlamentarias previstas para la primavera de 2026 podrían suponer un punto de inflexión político importante en Europa Central. Si bien la campaña promete ser larga aún, desde hace varios meses ha surgido un nombre como alternativa: Peter Magyar.

Exejecutivo del aparato estatal, este hombre de 40 años, casi desconocido hace dos años, dejó su cargo a principios de 2024 antes de lanzar una ofensiva política basada en la denuncia de la corrupción. Al frente de su movimiento Tisza ("Respeto y Libertad"), el liberal-conservador ha capitalizado el creciente descontento con el Gobierno, logrando un avance notable en las elecciones europeas de 2024, hasta el punto de superar al Fidesz de Orbán en varias encuestas.

A mediados de diciembre, hizo un llamado a miles de manifestantes para que salieran a las calles y exigieran la dimisión del Gobierno de Orban, acusado de inacción tras la revelación de abusos en el sistema de protección infantil. Más allá de Hungría, estas elecciones son una prueba para Europa: ya sea la señal de un reflujo de regímenes iliberales dentro de la Unión, o la confirmación de sus raíces duraderas.

11-12 de mayo: Cumbre África-Francia en Nairobi

Primera cumbre África-Francia celebrada en un país de habla inglesa, la cumbre de Nairobi en Kenia pretende servir como vitrina de una nueva relación más centrada en la economía, la innovación y el clima, que en la cuestiones de seguridad. Denominada " Africa Forward: asociación entre África y Francia para la innovación y el crecimiento", forma parte de "la renovación de las relaciones entre Francia y los países africanos, basada en asociaciones mutuamente beneficiosas", según un comunicado de prensa.

Tras las rupturas con Malí, Burkina Faso y Níger, el fin de varios despliegues militares franceses en el Sahel y el auge de actores rivales como Rusia, China, Turquía y los Estados del Golfo, esta cumbre promete ser crucial para la diplomacia francesa.

12 de junio: Entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración en la UE

En un momento en que la migración cobra cada vez más importancia en los debates nacionales, el 12 de junio marca la entrada en vigor del nuevo Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, resultado de largas negociaciones y un claro cambio restrictivo bajo la presión de la derecha y la extrema derecha en muchos Estados miembros.

El núcleo de la reforma se centra en la política de retorno. Los Estados han reforzado las herramientas para acelerar la expulsión de migrantes rechazados, con una posible extensión de las colocaciones en centros de detención. La UE también está ampliando el uso del concepto de "países seguros", permitiendo el retorno a terceros países considerados seguros, incluso cuando las personas no son de allí. Otra gran novedad es la posibilidad de crear "plataformas de retorno" fuera de la Unión Europea, siguiendo el modelo del centro abierto por Italia en Albania.

Por otra parte, el pacto incluye un componente de "solidaridad" destinado a aliviar a países de la primera entrada como Italia, Grecia, España o Chipre, mediante reubicaciones, apoyo financiero o apoyo logístico.

Del 11 de junio al 19 de julio: El Mundial adquiere una nueva dimensión

Por primera vez en su historia, el Mundial 2026 se jugará con 48 equipos, 12 más que en la edición de 2022, ganada por Argentina contra Francia en Catar. Para acoger los 104 partidos de esta extraordinaria competición, el torneo se celebrará a escala continental, en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá, y se extenderá a lo largo de casi seis semanas.

Aunque el fútbol no es el rey del deporte en Norteamérica, sigue siendo el evento deportivo más popular del planeta, con audiencias colosales y apuestas económicas. Este Mundial XXL también servirá como un escaparate político para Estados Unidos: Donald Trump podría intentar aprovechar la exposición global del evento, pocos meses antes de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses previstas para noviembre.

4 de octubre: Se espera un duelo en las elecciones generales de Brasil

En un contexto de tentación para la extrema derecha en Sudamérica, las elecciones generales brasileñas serán examinadas de cerca. El 4 de octubre de 2026, se solicitará a los votantes del gigante latinoamericano elegir al presidente y al vicepresidente, así como a miembros del Congreso Nacional, gobernadores, sus adjuntos y asambleas legislativas de los diferentes estados. Se ha programado una segunda ronda para el 25 de octubre si es necesario.

Una figura central de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro, ya inelegible, nombró recientemente a su hijo, Flávio Bolsonaro, senador, para que lleve los colores del campo conservador. Esta elección allana el camino para un duelo muy polarizado con el presidente saliente. Lula, ahora con 80 años, volvió al poder en 2023 y anunció en octubre su intención de presentarse a un cuarto mandato, si su salud lo permite.

27 de octubre a más tardar: Benjamin Netanyahu se enfrenta a las urnas

Oficialmente, las próximas elecciones legislativas israelíes están previstas para finales de octubre de 2026 a más tardar, pero el escenario de unas elecciones anticipadas está ganando terreno al ritmo de las convulsiones políticas provocadas por la tregua en Gaza.

Al frente de uno de los gobiernos más derechistas de la historia del país, Benjamin Netanyahu, de 76 años, de los cuales 18 en el poder, depende de una mayoría frágil, bajo presión de aliados hostiles a cualquier desescalada duradera, mientras sigue envuelto en varios procesos legales por corrupción. Más allá de su futuro personal, esta secuencia electoral tendrá un impacto directo en la trayectoria del conflicto en Gaza.

31 de octubre-13 de noviembre: África acoge los Juegos Olímpicos de la Juventud

Por primera vez en su historia, África acogerá un evento deportivo olímpico con los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) en Dakar, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en Senegal, tras haber sido pospuestos debido a la pandemia de Covid-19.

Más allá de la competición, estos Juegos representan un paso simbólico importante para el continente y una oportunidad para Senegal, que ve el evento como una palanca para movilizar a los jóvenes, fortalecer sus políticas deportivas y mejorar su infraestructura.

3 de noviembre: Elecciones de mitad de mandato ajustadas en Estados Unidos

El 3 de noviembre, los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, mientras que 36 estados (y tres territorios) también elegirán a sus gobernadores. Pero más allá de los números, estas elecciones serán un referéndum sobre la primera parte de la segunda presidencia de Trump. En esencia, se espera que el coste de la vida y la inflación persistente dominen la campaña.

Lo que está en juego para los demócratas es al menos recuperar la Cámara Baja, donde los republicanos tienen solo una mayoría ajustada, para apoderarse de la maquinaria trumpista. Estas elecciones también servirán como trampolín para las figuras emergentes del Partido Demócrata, que ya buscan visibilidad de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Las elecciones prometen estar reñidas, pero si los republicanos confirman o refuerzan su control, les permitirá endurecer la línea en cuestiones que afectan directamente al resto del mundo: guerra en Ucrania y Oriente Medio, guerra comercial, rivalidad con China, clima, etc.

9 al 20 de noviembre: Una COP31 de dos frentes en Antalya, Turquía

¿Supondrá 2026 el regreso del clima al primer plano de la agenda internacional? La COP30 en Brasil acaba de demostrar que el multilateralismo climático no ha muerto, a pesar del boicot estadounidense.

Pero la COP31 ya ha nacido bajo el signo de la renuncia: Australia se había posicionado para acoger la cumbre climática, junto a varios Estados insulares del Pacífico, pero finalmente cedió ante Turquía, lo que provocó la ira de estas naciones directamente amenazadas —entre otros desastres climáticos— por el aumento del nivel del mar. A cambio, Canberra garantizará las negociaciones, mientras que una pre-COP podría celebrarse en la región. Un compromiso sin precedentes, que revela las fracturas entre las potencias económicas y los territorios vulnerables.

Por su parte, Turquía no es especialmente buena estudiante en cuanto a clima: Ankara solo espera una desaceleración de su crecimiento, sin una disminución absoluta de sus emisiones para 2035.

Sin embargo, la COP31 no será el único evento climático del año. En abril, Colombia acogerá la primera conferencia internacional dedicada a la salida de los combustibles fósiles, mientras que este tema sigue siendo uno de los puntos más explosivos en las negociaciones climáticas globales. Y la COP17 sobre biodiversidad se celebrará en Armenia.

14 y 15 de diciembre: Cumbre del G20 bajo tensiones diplomáticas

La cumbre del G20 2026 se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en el Trump National Doral Miami, una propiedad del presidente estadounidense en Florida. Esta elección de ubicación ya es altamente simbólica, reforzada por el anuncio de Donald Trump de que Sudáfrica, miembro fundador del G20, no sería invitada, aunque este foro se supone que representa la gobernanza económica global. Donald Trump ya había boicoteado la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, en Johannesburgo, en noviembre de 2025.

Todo el año y hasta diciembre: Nuevo acto en la telenovela judicial Dieselgate

El Dieselgate debería mantenernos alertos durante todo 2026. Revelado en 2015, el caso había destapado la manipulación de software destinados a falsificar las pruebas de emisiones contaminantes de autos diésel. En diez años, ha dado lugar a miles de procesos civiles y varias condenas, especialmente en Estados Unidos, donde Volkswagen ha admitido su culpabilidad y ha pagado fuertes multas.

Pero el juicio penal de Brunswick es una de las partes principales del caso. Cinco exejecutivos e ingenieros de Volkswagen están siendo juzgados por diseñar, validar o encubrir los esquemas fraudulentos. Más allá de su destino, este juicio pretende resolver la cuestión de la responsabilidad penal individual de los responsables de la toma de decisiones en uno de los mayores escándalos industriales del siglo 21.

