Por Charlotte Urien-Tomaka

"Un presupuesto para la nación lo antes posible en enero", dijo impaciente el presidente francés Emmanuel Macron cuando se promulgó la ley especial. Porque si esta ley permite que el Estado continúe financiado provisionalmente y compense la falta de un presupuesto adecuado, el Gobierno quiere actuar rápido y apuesta por una nueva lectura del presupuesto en la Comisión de Finanzas de la Asamblea el lunes 5 o martes 6 de enero.

A esto le seguirá un debate en el hemiciclo a partir del 13 de enero. Es probable que los diputados empiecen estudiando la versión del Senado. La tarea promete ser difícil para el primer ministro, que sigue amenazado con la censura por parte de LFI (La Francia Insumisa, izquierda radical) y RN (Reagrupación Nacional, extrema derecha).

¿Qué destino le espera a Marine Le Pen?

Y precisamente, la líder de RN en la Asamblea Nacional, Marine Le Pen, sabrá en febrero si podrá ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027 o si tendrá que ceder su puesto a favor de Jordan Bardella. Su juicio de apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del FN (Frente Nacional, ex RN) tendrá lugar del 13 de enero al 12 de febrero.

Condenada en primera instancia a cinco años de inelegibilidad con ejecución inmediata y cuatro años de prisión, incluyendo dos firmes con tobillera electrónica, Le Pen, que fue candidata presidencial en tres ocasiones, espera que se reduzca esta condena. De lo contrario, la situación en las próximas elecciones presidenciales cambiará por completo.

Ensayo general para las elecciones municipales

Los 15 y 22 de marzo tendrán lugar las elecciones municipales en toda Francia. Estos comicios serán una prueba política, al ser la última cita electoral antes de la batalla por el Elíseo en 2027. Una oportunidad para que los partidos pongan a prueba la lógica de las alianzas y las estrategias para anticipar las elecciones presidenciales.

Los resultados serán examinados de cerca por todos los posibles candidatos presidenciales que luego se presentarán a la carrera por el Elíseo. Las elecciones municipales darán ambiente y tono a la campaña de 2027 y servirán como ensayo general.

