Por el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi

La mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, decretado como festivo, comenzó pacíficamente, en Teherán pero también en las provincias. Pero muy pronto, al mediodía, estallaron manifestaciones en varias ciudades del país, incluyendo Hamedán, Isfahán, Shiraz, Fasa y Kuhdasht. Al caer la noche, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades, casi 30, en las que participaron muchos jóvenes.

En la ciudad central de Fasa, la policía antidisturbios intervino violentamente para dispersar a los manifestantes que habían atacado la prefectura. Cuatro personas fueron arrestadas.

En Kuhdasht, en el oeste de Irán, las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y armas de fuego contra manifestantes. Según las autoridades, un joven miembro del Basij, una milicia islámica afiliada a los Guardianes Revolucionarios, fue asesinado "mientras defendía el orden público".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Citado por la televisión estatal, Said Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestan donde se encuentra Kuhdasht, añadió que "13 agentes de policía y miembros del Basij resultaron heridos por lanzamiento de piedras".

Aumento de los arrestos

En videos compartidos en las redes sociales, se pueden escuchar disparos en otras ciudades mientras los manifestantes corean consignas contra la dictadura o a favor del regreso de la monarquía.

En Teherán, los estudiantes manifestaron en los dormitorios de varias universidades.

Según vídeos en redes sociales, manifestantes fueron arrestados en Teherán, pero también en varias ciudades provinciales. La agencia de noticias Tasnim estimó que estas personas están afiliadas a "grupos hostiles a la República Islámica con base en Estados Unidos y Europa".

También citado por la televisión estatal el miércoles 31 de diciembre, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, dijo que comprendía que tuvieran lugar "manifestaciones pacíficas" por parte de personas que denuncian el coste de la vida. Antes de añadir que "cualquier intento" de transformarlos "en una herramienta de inseguridad, destrucción de bienes públicos o implementación de escenarios diseñados en el extranjero inevitablemente será seguido de una respuesta (…) firme".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más