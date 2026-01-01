"Se presume que varias decenas de personas han muerto", declaró a la prensa Frédéric Gisler, comandante de la Policía del cantón de Valais. Según precisó, el siniestro se produjo alrededor de la 01h30 de la madrugada, cuando se detectó humo saliendo de un bar situado en el centro de la estación.

Las autoridades contabilizan cerca de un centenar de heridos, la mayoría de ellos de gravedad, lo que hace temer que el balance de víctimas pueda aumentar. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para evacuar a las personas atrapadas y atender a los heridos.

Por su parte, la fiscal general Béatrice Pilloud señaló que no existe ningún indicio que apunte a un origen terrorista del incendio, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Crans-Montana, situada en el suroeste del país, es una estación de esquí de alto nivel que recibe turistas de numerosas nacionalidades, lo que añade una dimensión internacional a la tragedia ocurrida en plena celebración de Año Nuevo.

