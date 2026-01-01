Este miércoles, Emmanuel Macron presentó sus deseos al pueblo francés para su último año completo al frente del país. Ante una impopularidad récord y una creciente inestabilidad internacional, el jefe de Estado no hizo anuncios importantes, pero emitió tres deseos para Francia: unidad, fortaleza y esperanza. En estos deseos, los más breves desde 2017, dijo que el año "puede y debe ser un año útil".

"Emmanuel Macron ha elegido la sobriedad. No hubo innovación, ni sorpresa en este discurso tan breve", comenta Valérie Gas, jefa del departamento político de RFI. Prometió asegurar la finalización de "varios grandes proyectos", pero "el jefe de Estado sabe que la página de su presidencia empieza a pasarse", añade.

Servicio nacional, regulación de las redes sociales y fin de vida

Destacó en particular el servicio nacional para jóvenes, la mejor regulación de las redes sociales y la cuestión del fin de la vida. El servicio militar voluntario, que está previsto que comience a implementarse este año, "fortalecerá los lazos entre nuestras fuerzas armadas y la Nación", afirmó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con una mejor regulación de las redes sociales, "protegeremos a nuestros hijos", añadió. Un proyecto de ley, presentado por AFP, que fija la mayoría de edad en 15 años a partir del 1 de septiembre de 2026 y prohíbe los teléfonos móviles en el instituto, será debatido en el Parlamento a principios de año.

"Completaremos el trabajo legislativo sobre el tema del fin de la vida con dignidad, un tema sobre el que me comprometí con vosotros en 2022″, dijo. Los textos sobre el tema serán examinados a partir del 20 de enero en el Senado antes de regresar a la Asamblea. Los debates prometen ser complicados, especialmente en el Senado, donde el grupo de Los Republicanos (derecha), la fuerza principal en este hemiciclo, es muy reservado respecto a la creación de un sistema de muerte asistida.

Defender la "independencia" de Francia y Europa

El jefe de Estado francés también pidió proteger la independencia de una Europa "atacada" en temas de seguridad y comercio. Es necesario "seguir invirtiendo en nuestros ejércitos, en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestros servicios públicos y en nuestra economía, a pesar de nuestras dificultades financieras", afirmó.

Instó a defender la "independencia" y las "libertades" de Francia y Europa. "Estamos presenciando el regreso de imperios, el cuestionamiento del orden internacional. […] La ley de los más fuertes intenta imponerse en los asuntos mundiales y nuestra Europa está siendo atacada por todos lados", dijo Macron.

"Tenemos que acelerar. La defensa europea ha comenzado a desarrollarse, y en 2026 se acelerará", dijo el presidente de la República. "A fecha del 6 de enero, en París, muchos Estados y aliados europeos asumirán compromisos concretos para proteger Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en nuestro continente europeo", continuó. Emmanuel Macron también prometió proteger la Europa "industrial y agrícola" defendiendo la aplicación de "normas comerciales justas y equitativas".

Un presidente que no puede presentarse a la reelección

Aunque se espera que la campaña para las próximas elecciones presidenciales, previstas para la primavera de 2027, comience a finales de 2026, Emmanuel Macron ha garantizado que "hará todo lo posible" para garantizar que las elecciones se celebren "libres de cualquier interferencia extranjera". También aseguró que estará en el trabajo "hasta el último segundo".

2026 suena un poco como el ocaso del jefe de Estado, que ha estado muy limitado desde la fallida apuesta de disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024 y que, tras dos mandatos de cinco años, no podrá volver a presentarse. Desde hace un año y medio, la Asamblea ha estado sin mayoría, dividida en tres bloques: el bando presidencial aliado con la derecha, los partidos de izquierdas y ecologistas, y la extrema derecha.

Su primer ministro Sébastien Lecornu, uno de sus leales, no ha conseguido que el Parlamento apruebe un presupuesto estatal para 2026, conformándose con una "ley especial". Esto renueva temporalmente los compromisos presupuestarios de 2025. En sus saludos de Año Nuevo, Emmanuel Macron indicó que, desde principios de 2026, el gobierno y el Parlamento "tendrán que llegar a acuerdos", "es indispensable".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más