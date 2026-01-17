Entrevista de Géraud Bosman-Delzons

Tras dos décadas de negociaciones, la parte del océano fuera de las aguas nacionales, es decir, el 50 % de la superficie terrestre, está ahora regulada por un marco jurídico. Un marco que establece cuatro medidas para proteger la biodiversidad marina, un patrimonio común de la humanidad que se encuentra amenazado. Sin embargo, aún quedan muchos puntos por decidir para que sea operativo. Este será el objetivo de las COP Océano, cuya primera reunión tendrá lugar en la sede de la ONU el próximo año. Uno de los resultados más esperados es la creación de una red mundial de áreas marinas protegidas en alta mar.

RFI: El derecho internacional está siendo ampliamente pisoteado, desde Ucrania hasta Venezuela, pasando por Gaza. En este contexto, un tratado para la protección de la biodiversidad en alta mar parece estar desfasado con respecto a la realidad del mundo. ¿Sigue teniendo interés?

Julien Rochette: Sí, sigue teniendo todo su interés. Efectivamente, la situación geopolítica actual es, como mínimo, compleja. Pero, paralelamente al cuestionamiento del derecho internacional por parte de algunos países, otros siguen confiando en el multilateralismo y la cooperación para avanzar en cuestiones globales. En cualquier caso, en lo que respecta a la alta mar, no hay otra opción, ya que este espacio pertenece a todos y, por lo tanto, debe ser gestionado por toda la comunidad internacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sólo los países que lo hayan ratificado podrán tener voz en la primera COP [Conferencia de las Partes], a finales de 2026 o principios de 2027. Por lo tanto, se está produciendo una especie de aceleración, con más de 80 países que han ratificado el texto, recientemente China, Brasil, bastantes países africanos y también latinoamericanos.

La configuración geopolítica actual quizá sea diferente dentro de cinco años. Pero el tratado sobre la alta mar seguirá ahí. Por eso la importancia de establecer normas. Porque siempre ha habido países que evolucionan en sus propias posiciones. Cuando empecé a trabajar en el tratado en 2007, Canadá o Islandia, por ejemplo, se mostraban extremadamente reacios a avanzar. Hoy en día, ya no es así. Hay que preparar el futuro y lidiar con la situación del momento.

RFI: Con 80 países, estamos bastante lejos de la universalidad de este tratado. ¿Es esto un obstáculo para su eficacia?

Julien Rochette: Aún así, vamos por muy buen camino. Habrá más ratificaciones en 2026. Las ratificaciones llevan tiempo en los países [los parlamentos nacionales deben ratificar el texto, nota del editor] por razones de política interna. Alemania y el Reino Unido, que son países muy avanzados en este sentido, aún no lo han ratificado, pero lo harán. Hay países africanos en los que el procedimiento lleva algo de tiempo. Evidentemente, no hay que esperar la ratificación de Argentina, Estados Unidos o Rusia en esta fase. Pero de aquí a la primera COP, ya contaremos con un buen centenar de países. Es suficiente para construir un marco eficaz y avanzar colectivamente.

RFI: La medida más destacada de este tratado es la posibilidad de crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar en vastas superficies. ¿Qué sitios se están estudiando actualmente?

Julien Rochette: Los científicos y las ONG ya han identificado varios sitios. Algunos Estados ya están preparando propuestas. Por ejemplo, está la iniciativa de Chile en torno a las dorsales oceánicas de Salas y Gómez y Nazca, una cadena de montañas submarinas que alberga una gran biodiversidad. Se ha creado una coalición en torno a esta iniciativa, con científicos, ONG y expertos en política, de la que también forma parte el IDDRI, que ayuda a Chile a redactar su propuesta.

A priori, ningún Estado presentará propuestas de áreas marinas protegidas para la primera COP, pero sin duda lo hará para la segunda. El trabajo para elaborar estas propuestas es bastante arduo, ya que es necesario realizar una revisión científica completa de las actividades humanas que pueden degradar la biodiversidad, proponer un plan de gestión y llevar a cabo una fase de consulta con los países, las organizaciones regionales de pesca, las ONG, las poblaciones indígenas y las comunidades locales, etc. Se espera que las primeras áreas marinas protegidas se creen entre 2028 y 2030.

RFI: ¿Y en caso de veto de países que no deseen áreas marinas protegidas (AMP), como es el caso de la Antártida, por ejemplo?

Julien Rochette: La belleza jurídica de este tratado sobre alta mar es que, si no hay consenso, se puede pasar a una votación por mayoría de dos tercios para adoptar un área marina protegida [a diferencia de la COP sobre el clima, que se estanca mucho debido a las modalidades de votación por consenso, nota del editor]. Por lo tanto, esto permitirá avanzar mucho más fácilmente.

RFI: ¿Qué pasa con los demás sitios? ¿Hay alguno alrededor de África, por ejemplo?

Julien Rochette: Frente a las costas de África occidental hay ecosistemas bastante sensibles. Existe una iniciativa de los países de la CEDEAO, encabezada por Nigeria. Forma parte de un grupo de países, los First Movers, que se reúne periódicamente para promover la adopción de áreas marinas protegidas en alta mar.

Esta iniciativa afectará a lo que se conoce como la zona de convergencia de las corrientes de Canarias-Guinea, especialmente rica en biodiversidad.

Además, esta zona se encuentra cerca de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados. Por lo tanto, con la creación de un AMP en alta mar, los Estados africanos pueden esperar beneficios para la salud de su propia ZEE. Es lo que se denomina "efecto reserva": cuando se crea un área marina protegida, especialmente con un estatus de protección reforzada, se refuerza la salud del ecosistema en esa zona, pero además se amplían los beneficios ecológicos a las zonas circundantes.

Hay otras zonas que se están estudiando actualmente, en el Caribe, en el océano Índico y también en el Pacífico. Las primeras áreas marinas en alta mar podrían ver la luz entre 2027 y 2030. La voluntad política existe. Ahora hay que preparar los expedientes.

RFI: ¿Cuáles son los medios técnicos de control y vigilancia para garantizar su cumplimiento?

Julien Rochette: En primer lugar, estas AMP implican la elaboración de un plan de gestión que regule o prohíba las actividades humanas, como la pesca o la navegación. Para controlar estos espacios aislados, que se prevé que sean muy extensos, no se podrá confiar únicamente en las patrullas marítimas o aéreas. No habrá patrullas solo para un área protegida.

Las imágenes satelitales, por un lado, pero también las herramientas de rastreo, los radares y los transpondedores en los barcos, ayudarán a localizar e identificar comportamientos sospechosos.

Empresas privadas y ONG como Global Fishing Watch, Ocean Mind y SkyTruth se han especializado durante muchos años en la cuestión de la vigilancia de las actividades humanas en el océano. En cuanto a las empresas, destaca la francesa CLS [Collecte Localisation Satellite], que presta servicios a países y organizaciones pesqueras, en particular para interpretar los datos. Existen retos en materia de formación y desarrollo de las capacidades de los organismos estatales para comprender la información.

Sus herramientas y servicios, que ya se utilizan en algunas ZEE, pueden consistir en el suministro de datos en tiempo casi real o en inteligencia artificial. Si un buque apaga su radar o transpondedor [para evitar ser detectado], existen herramientas basadas en la IA que pueden indicar por qué lo ha hecho y dónde se encuentra.

Cuanto más estricta sea la zona marina, más fácil será supervisarla. Si no se permite ninguna actividad humana en ella, ver un barco pesquero resultará bastante sospechoso desde el primer momento. Esto es lo que hemos aprendido de las experiencias de las áreas marinas protegidas de la Antártida.

RFI: Pero, ¿qué entidad se encargará de su gestión: un organismo internacional central? ¿Países en autogestión?

Julien Rochette: Es una cuestión importante que no se resuelve en el tratado. En las áreas marinas protegidas bajo aguas nacionales, una reserva o un parque marino, siempre hay una autoridad de gestión con personal. ¿Se reproduce este modelo en alta mar con una autoridad por AMP? ¿Se crea un sistema centralizado, un gran equipo encargado de la coordinación de todas las AMP? ¿Se crean autoridades de gestión regionales (Pacífico, Atlántico…)? ¿Se utilizan las organizaciones existentes para convertirlas en autoridades de gestión: por ejemplo, una organización regional de pesca que también podría tener una función de autoridad de gestión de un área marina protegida? Son cuestiones sobre las que es imprescindible avanzar.

RFI: ¿El tratado prevé sanciones en caso de infracción?

Julien Rochette: El tratado se basa en las normas del derecho internacional vigentes, en particular las previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las adoptadas por las organizaciones competentes (por ejemplo, las organizaciones regionales de pesca o la Organización Marítima Internacional para la navegación). Cuando un buque pesca ilegalmente en alta mar, puede ser abordado en el mar o en un puerto de desembarque. Lo mismo ocurre si un buque contamina en alta mar, en cuyo caso el Estado del pabellón, el Estado del puerto o un Estado ribereño que sufra dicha contaminación podrían llevar al buque ante sus tribunales nacionales.

En cualquier caso, la libertad de alta mar ya no existe plenamente, en particular en lo que se refiere a la pesca. Para pescar en alta mar es necesario ser miembro de una organización regional de pesca. En lo que respecta al tráfico marítimo, hoy en día la gran mayoría de los países son miembros de la Organización Marítima Internacional y, por lo tanto, deben cumplir las normas en materia de contaminación. En lo que respecta a la explotación de los fondos marinos, el tratado sobre la alta mar no sustituye a las normas existentes ni modifica el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Por lo tanto, habrá que garantizar la coherencia entre ambos regímenes, y lo establecido por el tratado sobre la alta mar ofrece una serie de garantías en materia de protección del medio ambiente.

RFI: Al final, la alta mar no era realmente el "salvaje oeste" sin ley que a menudo se describe y que el BBNJ vendría a regular: existen derechos, la pesca y la navegación están reguladas y se reprime la contaminación. Entonces, ¿qué aporta el tratado que se califica de "histórico"?

Julien Rochette: En efecto, no era el salvaje oeste que se suele describir, pero había dos problemas importantes. En primer lugar, una fragmentación de las múltiples normas existentes, sin una gestión coordinada de las acciones. En segundo lugar, los vacíos jurídicos impedían, por ejemplo, la creación de áreas marinas protegidas en alta mar o no establecían ninguna norma sobre la explotación de los recursos genéticos. El tratado responde a estos dos problemas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más