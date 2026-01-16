La violencia del ICE alimenta la ira. Es el caso en Minneapolis, donde las protestas contra agentes federales de ICE se han multiplicado. También en Hollywood, donde vimos a Mark Ruffalo en la ceremonia de los Globos de Oro expresar toda la incomodidad que sintió, o a Matt Damon con una insignia de "Be Good" en la solapa de su chaqueta ayer, para "alertar sobre lo que está pasando y lo que preocupa a millones de estadounidenses".

Joe Rogan es uno de los presentadores de pódcast más populares de Estados Unidos: más de 14 millones de suscriptores en Spotify, 17 millones en YouTube… Es especialmente escuchado por los jóvenes, por un público que se siente cercano a Donald Trump, subraya la corresponsal de RFI en Nueva York, Carrie Nooten.

"¿De verdad vamos a convertirnos en la Gestapo?"

Al negarse a recibir a Kamala Harris en su podcast durante la última campaña, sin duda contribuyó a la elección de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, aunque afirmó que entendía que el presidente estadounidense estaba implementando su plan para cazar a los inmigrantes, para el que fue electo, desafió el método y lo comparó con el de la Alemania nazi.

"No queremos que personal militar armado pasee por las calles, arrestando a personas al azar, muchas de las cuales resultan ser ciudadanos estadounidenses que simplemente no llevan sus papeles encima. ¿De verdad vamos a convertirnos en la Gestapo? ¿Dónde están sus papeles? ¿Realmente hemos llegado a este punto? ", expresó Rogan.

No es la primera vez que esta política migratoria es motivo de rechazo: desde el año pasado, varios presentadores de pódcast humorísticos y programas masculinos influyentes, que antes apoyaban al presidente, han retirado sus apoyos. Este distanciamiento de Joe Rogan, a menudo descrito como "el elector indeciso más famoso de Estados Unidos", no es una buena señal para Donald Trump, que defiende obstinadamente a ICE desde la muerte de Renée Good.

Al menos cuatro personas han muerto bajo custodia de ICE desde principios de 2026, y al menos 30 en 2025, el año más mortífero desde la creación de esta fuerza policial en 2004, según estadísticas oficiales. Este jueves 15 de enero, México solicitó oficialmente explicaciones por la muerte de uno de sus nacionales detenido por ICE en Georgia.

Trump amenaza con invocar una ley de excepción

En una publicación en Truth Social, Donald Trump respondió el jueves amenazando con invocar el Insurrection Act si "los políticos corruptos en Minnesota no siguen la ley y no trabajan para evitar que agitadores profesionales e insurgentes ataquen" a los agentes de ICE.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado repetidamente con utilizar este texto en los últimos meses, lo que le permitiría implementar una forma de estado de emergencia que autoriza el despliegue del ejército para preservar el orden.

El Insurrection Act fue invocado por última vez en 1992 por el presidente George Bush Sr. a petición del gobernador republicano de California, quien enfrentó disturbios sin precedentes en Los Ángeles tras la absolución de policías que habían golpeado a Rodney King, un automovilista negro, el año anterior.

