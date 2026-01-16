Por Ivonne Sánchez

En el 2025, la temperatura media global de la superficie fue de 1,44 °C (con un margen de incertidumbre de ± 0,13 °C) por encima de la media de 1850-1900, según el análisis consolidado de ocho conjuntos de datos realizado por la OMM.

Y si bien 2024 es el año record con 1,60 °C por encima de la media, 2025 es uno de los tres años mas cálidos registrados en toda la historia a pesar del fenómeno meteorológico de enfriamiento proporcionado por la Niña.

Así lo confirma la Organización Meteorológica Mundial quien se basó en ocho centros proveedores de datos en el mundo.

El anuncio de la OMM coincidió con la publicación de los datos sobre la temperatura mundial por parte de los proveedores de datos.

Entre los centros de datos se se encuentra el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), el Servicio de Cambio Climático Copernicus (ERA5), la Agencia Meteorológica de Japón (JRA-3Q), la NASA (GISTEMP v4), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAAGlobalTemp v6), la Oficina Meteorológica del Reino Unido en colaboración con la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia (HadCRUT.5.1.0.0) y Berkeley Earth (Estados Unidos).

Este año, por primera vez, la OMM también ha tenido en cuenta dos conjuntos de datos adicionales: el Conjunto Dinámicamente Consistente de Temperaturas (DCENT/Reino Unido, EE. UU.) y el Conjunto de Datos de Temperaturas Superficiales Combinadas de China (CMST).

Claire Ransom es oficial científico asociado (Associate Scientific Officer )y coordinadora de los informes del estado del clima de esta organización basada en Ginebra, Suiza:

Las altas temperaturas observadas tanto en tierra como en el océano exacerbaron los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las lluvias torrenciales y los ciclones tropicales de gran intensidad, lo que subraya la imperiosa necesidad de contar con sistemas de alerta temprana", dijo la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

Océanos también calentándose

Según otro estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, las temperaturas oceánicas también registraron valores excepcionalmente elevados en 2025, una prueba de la acumulación de calor a largo plazo en el sistema climático.

El océano absorbe cerca del 90 % del exceso de calor debido al calentamiento global, por lo que el contenido calorífico de los océanos es un indicador fundamental del cambio climático.

