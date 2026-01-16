La ceremonia de firma comenzará el sábado a las 12H00 locales (15H00 GMT) en la capital de Paraguay, que recibió en diciembre la presidencia rotativa del bloque al que también pertenece Bolivia. La Comisión Europea negocia desde 1999 este acuerdo con los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Bruselas aprobó su texto el viernes pasado.

"La firma de este acuerdo es un intento por parte de la Unión Europea de ganar mayor autonomía en un escenario internacional cada vez más dominado por la rivalidad entre China y Estados Unidos. El Mercosur no tiene ningún tratado de libre comercio con una potencia extrarregional. Entonces, lograr tener un acceso privilegiado al mercado sudamericano es una iniciativa que va en esa línea. Es un intento de ampliar el margen de maniobra de Europa en el orden global, sobre todo, en las áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, a la industria, a la economía del conocimiento, al sector farmacéutico, que son las principales áreas donde Europa es más competitivo respecto de los países sudamericanos", dijo a RFI Alejandro Frenkel profesor de la Universidad Nacional de San Martín

Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asistirá a la firma su par uruguayo, Yamandú Orsi, y se espera que también acuda el mandatario argentino Javier Milei. Lula, quien jugó un papel crucial en el avance del tratado, pero no consiguió que se firmara en diciembre en Foz de Iguazú, no irá a la cita.

Para Brasil, principal economía de Latinoamérica, este acuerdo "es esencial para mostrar que existe una tercera vía sin atarse a Estados Unidos o a China", dijo a la AFP Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

Un acuerdo benéfico para la cohesión de Mercosur

Es un acuerdo que aportará también beneficios para el propio Mercosur, según dijo a RFI Alejandro Frenkel.

"Mercosur es un bloque que viene desde hace ya varios años en crisis. Es una crisis de identidad. Sus miembros no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Qué quieren con el Mercosur? ¿Qué quieren sobre todo en términos económicos? ¿Es un bloque para qué? Bajo esta perspectiva me parece que la firma del acuerdo es un paso adelante para tratar de recuperar cierto sentido de cohesión. Es más que nada una iniciativa que sirve para cohesionar políticamente al bloque y no tanto porque vaya a tener un impacto económico en la integración entre los países del bloque", sostiene.

Con el argumento de que el comercio era desfavorable para su país, el presidente Trump impuso oleadas de aranceles adicionales a los productos importados a Estados Unidos, que variaban según las naciones o zonas de origen.

El acuerdo forma parte de un intento europeo de diversificar los vínculos comerciales y diplomáticos ante los aranceles de Trump y la feroz competencia china.

El tratado elimina aranceles a más del 90% de su comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

Temores de algunos agricultores europeos

Tras la firma, el acuerdo debe ser refrendado por cada país firmante del Mercosur y por el Parlamento Europeo, donde la mayoría a favor del pacto es incierta.

Productores agropecuarios europeos temen que productos sudamericanos más competitivos inunden su mercado debido a normas de producción consideradas menos rigurosas. Miles de ellos protestan desde hace días en Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica.

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, la Comisión Europea diseñó una serie de cláusulas y concesiones. Entre otras, anunció garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, que limita el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviene en caso de desestabilización del mercado.

