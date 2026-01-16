Está "fuera de cuestión" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés a la prensa danesa el jueves, en reacción a las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ella afirmó que el despliegue de tropas europeas en Groenlandia no tendría "ningún impacto en el objetivo [de Donald Trump] de adquirir" el territorio autónomo danés.

En efecto, varios países europeos han decidido enviar una misión militar a Groenlandia, cuyos primeros elementos ya están en marcha. Ya participan tropas de ocho países de la OTAN: soldados daneses, noruegos, suecos y finlandeses, pero también soldados franceses, alemanes y ahora holandeses y británicos. Estos refuerzos militares europeos de tamaño modesto —13 para Alemania, por ejemplo, un solo soldado para los Países Bajos y el Reino Unido— están destinados a preparar la participación de estos ejércitos en futuros ejercicios en el Ártico, según fuentes de defensa de varios países.

El propósito de esta operación es demostrar que Groenlandia no es un agujero en la red de seguridad, contrariamente al argumento de Estados Unidos. "No permitiremos que Rusia ni China utilicen el Ártico con fines militares", insistió el ministro de Defensa alemán. "Rusia y China están utilizando cada vez más el Ártico con fines militares, lo que peligra la libertad de las rutas de transporte, comunicación y comercio", afirmó Boris Pistorius, insistiendo en que la misión de reconocimiento militar debe llevarse a cabo en acuerdo "en particular con nuestros socios estadounidenses", informa la AFP.

¿Un dilema para los europeos?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta misión no es vista con el mismo entusiasmo por todas las capitales europeas, subraya nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Benazet. Varios países de Europa Central y del Este se posicionan con extrema cautela; Polonia, ahora la mayor potencia militar europea, ha decidido no enviar tropas a Groenlandia a pesar de la preocupación mostrada por el primer ministro Donald Tusk.

Los países bálticos evocan la necesidad de identificar intereses comunes con Estados Unidos: los europeos se han puesto en una posición en la que deben elegir entre apoyar a Dinamarca frente a Estados Unidos o apoyar a Ucrania con la ayuda de la Casa Blanca. Pero la operación "Arctic Endurance", destinada sobre todo a mostrar la determinación de los aliados europeos, corre el riesgo de abrir una crisis o al menos una brecha dentro de la OTAN.

Para Oana Lungescu, investigadora del Royal United Services Institute y ex portavoz de la OTAN, la Alianza Atlántica no está amenazada. Estos ejercicios parecen ser los segundos organizados en el último momento en Groenlandia desde septiembre, señala. "Además, no es raro que los ejercicios sean organizados por aliados de la OTAN en lugar de planificados por la propia OTAN. También debe recordarse que, en marzo, unos 4.000 soldados estadounidenses participarán en el mayor ejercicio en Noruega, llamado Cold Response, que movilizará a unos 25.000 soldados de la OTAN y también tendrá lugar en Finlandia. Por ello, Estados Unidos mantiene su compromiso militar y cooperación con los aliados de la OTAN en el Lejano Norte", estima.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más