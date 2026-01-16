Se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", afirmó también en un intercambio electrónico con la AFP. "Nos encontraremos en la lucha", dijo también el comandante del ELN (Ejército de Liberación Nacional), conocido como Antonio García.

Consultado sobre su disposición a entrar en guerra con Estados Unidos, el jefe del ELN aseguró a la AFP que su organización "hace lo que tiene que hacer en cada momento de la lucha".

Iván Mordisco, jefe de la principal disidencia de la exguerrilla de las FARC y uno de los rebeldes más buscados del país, propuso la semana pasada una cumbre de comandantes guerrilleros para hacer frente a Washington, en un contexto de turbulencias regionales tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El ELN y el grupo guerrillero dirigido por Iván Mordisco —jefe de la principal disidencia de las FARC y también uno de los rebeldes más buscados del país— denuncian un plan de Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de Colombia. En conjunto, cuentan con unos 9.400 combatientes, según cifras de las fuerzas militares de 2025.

Muchos jefes guerrilleros habrían regresado a Colombia

Se estima que numerosos jefes guerrilleros han regresado a Colombia desde el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Tras esa operación militar en Venezuela, la Casa Blanca no descarta llevar a cabo ataques contra Colombia.

Colombia y Venezuela comparten una frontera porosa de más de 2.200 kilómetros, donde distintos grupos armados se disputan los ingresos del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Petro será recibido por Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca

El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense se comprometieron hace una semana a “realizar acciones conjuntas” contra la guerrilla del ELN. Tras una escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, los dirigentes de ambos países tuvieron su primer intercambio telefónico después del secuestro de Nicolás Maduro.

Gustavo Petro anunció el miércoles que se reunirá con Donald Trump el 3 de febrero en Estados Unidos, confirmando la distensión en las relaciones entre los dos países.

