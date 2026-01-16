"Siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo", dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante una concentración en La Habana.

Pero "Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política", subray. "Eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba, luego del ataque el 3 de enero en Venezuela con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla comunista. En esa operación murieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro.

¿Rubio presidente?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump instó a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único).

Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, también anunció recientemente el fin del flujo de petróleo y ayuda de Venezuela hacia la isla. Además de un fuerte aliado ideológico en la región, Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba.

El lunes, Díaz-Canel negó que haya conversaciones en curso con Estados Unidos, como había afirmado Trump.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más