El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, también forma parte de ella, al igual que el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, o el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. La lista de siete personalidades, entre ellas cinco estadounidenses, que componen lo que la Casa Blanca denomina "junta ejecutiva fundadora" también incluye a Marc Rowan, multimillonario director del fondo de inversión Apollo Global Management, y a Robert Gabriel, asesor de Donald Trump.

Cada uno de ellos "supervisará un sector específico, necesario para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, lo que incluye el establecimiento de estructuras de gobierno, las relaciones regionales, la reconstrucción, el atractivo para las inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital", según el comunicado.

El diplomático búlgaro Nickolai Mladenov será el Alto Representante para Gaza

La Casa Blanca añade que el diplomático búlgaro Nickolai Mladenov, que se sabía que iba a desempeñar un papel importante, será el Alto Representante para Gaza. A sus 53 años, este diplomático cuenta con una sólida experiencia: antiguo ministro de Asuntos Exteriores, también fue enviado de la ONU para la paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020. El general estadounidense Jasper Jeffers dirigirá la Fuerza Internacional de Estabilización en los territorios palestinos.

Supervisión del comité palestino de tecnócratas

Este consejo tendrá la misión de supervisar un comité palestino temporal y apolítico compuesto por 15 tecnócratas. Ali Shaath, ingeniero civil y antiguo alto funcionario, ha sido elegido para dirigir este comité transitorio de expertos y tendrá la difícil tarea de pilotar la primera etapa de la reconstrucción del territorio palestino en ruinas. "¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!", aseguró Donald Trump en un mensaje anterior.

La segunda fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza entró en vigor el miércoles. Según el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, debe conducir a la "reconstrucción" del territorio palestino.

Esta fase también prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue de la fuerza internacional de estabilización, según los términos del plan Trump, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre.

