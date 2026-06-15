El próximo 4 de julio, el espectáculo deportivo más grande del mundo arrancará en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, partiendo desde el Port Olímpic.

Para Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, la elección de la capital catalana no fue casualidad. El prestigio de Barcelona como sede de hitos como los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y la Copa América pesó en la balanza.

“Lo que nos cautivó fue, evidentemente, el prestigio de la ciudad. Es la belleza del lugar, el mar justo al lado, las colinas y, por supuesto, las pendientes”, explica Prudhomme. El director destaca que la geografía barcelonesa permitirá un inicio "deportivamente contundente" con la subida a Montjuïc: "Una pendiente del 9% en más de un kilómetro y medio significa que los mejores corredores del mundo se medirán desde el primer fin de semana".

Perfil de la primera etapa del Tour de Francia 2026

La Sagrada Familia para la presentación de los equipos

Dos días antes de que ruede el pelotón, los 23 equipos serán presentados frente a una joya de la arquitectura mundial: la Sagrada Familia. Daniela Longobardi, guía oficial del templo, describe la obra de Gaudí como "un resumen de toda su arquitectura", coronada ahora por la gran cruz tridimensional de la Torre de Jesucristo, que a 172,5 metros de altura ha transformado el horizonte de la ciudad.

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La salida del Tour coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El arquitecto, que falleció en 1926 tras ser atropellado por un tranvía, veía su obra como algo que trascendería su propia vida. Según relata Longobardi: “Gaudí decía que no le importaba dejar el proyecto en manos de otros; tenía la idea de este edificio como un proyecto colectivo”. Esa misma esencia colectiva define al Tour, donde 183 ciclistas y sus gregarios trabajan unidos para que un líder pueda, finalmente, "pintarse de amarillo".

Tarragona: historia romana y empuje económico

La música no dejará de sonar en la segunda etapa, que partirá de Tarragona. El guía Xabier Mejuto Nogués invita a los visitantes a recorrer la "Part Alta", el centro histórico amurallado que se asienta sobre una antigua acrópolis romana. “Nos encontramos en el interior de lo que fue un circo, un hipódromo romano. Tarraco fue la capital de la Hispania Citerior”, recuerda Mejuto.

El comercio local también espera con ansias el evento. Cristina López, directora del restaurante "Cuatro Latas", asegura que ya se están preparando para la llegada masiva de visitantes: “Estamos muy entusiasmados. Es una zona muy turística con público francés, inglés y holandés. ¡Benvinguts a la Tour de França de 2026!”.

Deportivamente, la segunda etapa será un reto de 182 kilómetros desde la Costa Daurada hasta Barcelona. Thierry Gouvenou, director deportivo del Tour, señala que han buscado un equilibrio estético y deportivo: “Tendremos una salida plana a la orilla del mar y luego, varias colinas antes de llegar al exigente circuito de Montjuïc”.

Perfil de la segunda etapa del Tour de Francia 2026

Los ciclistas subirán tres veces la colina de Montjuïc, un escenario icónico que suele acoger el final de la Volta a Catalunya. Esta carrera histórica ha visto brillar a grandes figuras, incluyendo a cinco colombianos: Sergio Higuita (2022), Miguel Angel “Superaman” López (2019), Nairo Quintana (2016), Hernán Buenahora (1998) y Alvaro Mejía (1993).

Este año se impuso el danés Jonas Vingengard. Sin embargo, el francés Dorian Godon del Ineos también se destacó. Es el actual campeón de Francia de ciclismo y conoce muy bien las carreteras catalanas, ya que estudió fisioterapia en Gerona. Volverá aquí en julio para disputar su tercer Tour. Destaca la intensidad única de la Grande Boucle: “El Tour es otro mundo; hay mucha gente, mucha tensión, algo que no se puede describir”.

El Tour de Francia de 2026 tendrá una longitud de 3.333 km en 21 etapas y se celebrará entre el 4 y el 26 de julio.

Un legado que va más allá del deporte

Para los ciclistas locales como Marc Soler (UAE Team Emirates), correr en casa es inesperado: “es la primera vez que lo puedo vivir en directo. Seguro que se disfrutará mucho, aparte de sufrirlo, porque se va muy rápido”.

Incluso leyendas como Miguel Induráin, pentacampeón del Tour, celebran que la carrera regrese a carreteras españolas: “Yo tuve la suerte de salir del Tour de Francia en San Sebastian cuando corría en 1992”. Después, el Tour salió de Bilbao en 2023 y ahora, de Barcelona, lo que “es muy bonito para la afición”, dice Induraín.

Barcelona es una ciudad que recibe, por lo menos, a 15 millones de turistas anuales. En 2025, fue la séptima ciudad europea más visitada. La salida del Tour de Francia la pone de nuevo en el centro de la atención mundial.

Pero el Tour de 2026 no solo dejará imágenes espectaculares. Según David Escudé, concejal de Deportes de Barcelona, el legado será también material y social: “Es una oportunidad para que la bici no sea solo deporte, sino una herramienta de transporte. Hay una planificación de carriles bici para mejorar los que ya tenemos”.

La tercera etapa partirá de Granollers, pasará por la ciudad de Vic y tomará rumbo hacia los Pirineos, despidiéndose de España con el ritmo de Doctor Prats aún resonando en las calles.

Perfil de la tercera etapa del Tour de Francia 2026.

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