La catedral de la Dormición, situada en Kiev, de un valor inestimable, está en llamas este lunes tras los ataques rusos la víspera contra la capital y varias ciudades que causaron al menos 9 muertos. En Járkov al menos cinco socorristas murieron. Cuatro personas fallecieron en Kiev. Durante la noche, un ataque con drones contra la región rusa de Tula dejó también al menos tres muertos, según las autoridades locales.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó de un incendio en el techo de la catedral, una de las iglesias del célebre complejo ortodoxo de la Laura de las Cuevas de Kiev, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. El jefe de la administración militar local, Timur Tkachenko, denunció un "impacto directo" contra el sitio.

Orar para salvar la catedral

"Pedimos oraciones para salvar este santuario de la destrucción", se alarmó el metropolitano Epifanía de Kiev, primado de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, denunciando un "crimen contra la humanidad, la Historia, la cristiandad". Una fachada de la catedral está destrozada, su techo parcialmente destruido, y más de una decena de camiones de bomberos fueron desplegados en el lugar, constató un fotógrafo de la AFP.

El jefe de la autoridad militar de Kiev, Timur Tkachenko, indicó que cuatro personas murieron en ataques rusos en Kiev. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó por su parte de 19 heridos, de los cuales 11 fueron hospitalizados, y de 140.000 habitantes de los barrios del norte sin electricidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk (en el este del país, N. del E.), Oleksandr Ganzha, anunció que la ciudad de Dnipró también fue alcanzada, con un herido.

Del lado ruso, al menos tres personas murieron en un ataque de drones contra la aglomeración de Tula, a unos 200 km al sur de Moscú, anunció el gobernador regional Dmitri Miliáev en Telegram. Otras tres personas, «entre ellas un niño de un año», resultaron heridas, añadió.

Ataques ucranianos el fin de semana

"Ucrania atacó durante la noche del sábado al domingo una instalación petrolera en la región rusa de Yaroslavl, así como la fábrica química Azot en la región de Tula", declaró el domingo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

En declaraciones en la red social X, Volodímir Zelenski explicó que la fábrica Azot era esencial para la producción de explosivos rusos. Además, informó de ataques contra la logística militar rusa en las zonas ocupadas de Ucrania.

"Ucrania está llevando a cabo su plan de sanciones a largo plazo contra Rusia y las misiones que se le han asignado en relación con los ataques de medio alcance en respuesta a la negativa de Rusia a poner fin a esta guerra", declaró Volodímir Zelenski, utilizando el término que emplea con frecuencia para describir los ataques ucranianos contra Rusia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más