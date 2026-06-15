Trump se jactó del acuerdo sin reservas anoche: se ha alcanzado un acuerdo con Irán que contempla el levantamiento del bloqueo estadounidense y la reapertura del estrecho de Ormuz. El mediador pakistaní anunció que el acuerdo debería firmarse en Ginebra el 19 de junio.

El escenario es ideal para el presidente estadounidense, que pudo anunciarlo el día de su cumpleaños y que llega esta tarde a la localidad francesa de Évian, Macron tiene previsto recibirlo antes de mantener una reunión bilateral previa a la cena con los líderes de los demás países del G7.

Una oportunidad para los europeos

Este desenlace cambia por completo el rumbo de la cumbre. "Trump llegará en una posición aún más fortalecida", estima nuestra enviada especial, Valérie Gas. El mandatario francés reaccionó anoche noche para tomar nota de este giro de gran magnitud. Pero en un vídeo, Macron se mostró prudente y trató de matizar la situación: será necesario, dijo, examinar "las consecuencias de este acuerdo", el "apoyo al Líbano", la reapertura de Ormuz "a largo plazo" y la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico iraní.

En otras palabras, aún queda trabajo por hacer para garantizar la correcta aplicación del acuerdo en beneficio de todos, y eso será precisamente uno de los temas centrales del G7.

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El protocolo de acuerdo con Irán cambia totalmente el tablero de la cumbre, aunque también puede beneficiar a los europeos. Tras haber quedado al margen durante cuatro meses, los europeos tienen ahora una oportunidad y podrán finalmente poner en valor su misión marítima destinada a asegurar el estrecho de Ormuz, según informa nuestro enviado especial en Évian, Julien Chavanne.

Un Trump triunfante

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia publicaron un comunicado conjunto con sello del G7 anoche en el que contemplan la posibilidad de levantar ciertas sanciones contra Teherán. En cuanto al estrecho de Ormuz, "los medios están disponibles y listos para desplegarse", prometió Emmanuel Macron en la red social X. El portaaviones Charles de Gaulle sigue preposicionado en la zona. Las marinas francesa y británica estarían preparadas, en particular, para llevar a cabo operaciones de desminado en el estrecho.

No obstante, queda por ver si Washington y Teherán aceptan esta propuesta. La presidencia francesa del G7 se felicita, en cualquier caso, de contar con elementos concretos para la cumbre, ya que antes del anuncio del acuerdo todo apuntaba a una reunión muy imprevisible, e incluso estéril.

Aun así, París ha hecho todo lo posible por satisfacer a Donald Trump ocultando los temas más sensibles. El cambio climático no figurará en la agenda de esta cumbre —conviene recordar que el presidente estadounidense no cree en el calentamiento global—.

Con un Donald Trump que llega en actitud triunfante, todo indica que será una vez más él quien marque el ritmo y la agenda de este G7.

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