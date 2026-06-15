Fue motivo de quejas en las redes sociales todo el fin de semana. Previo al debut de Brasil ante Marruecos, un periodista español preguntó en inglés a Vinícius Jr., en cumplimiento a las reglas del organismo rector del fútbol, que solo permite tres idiomas en las conferencias: los de las selecciones que diputarán el partido y el inglés. La estrella brasileña lo interrumpió y le pidió que continuara en español, pero el oficial de la FIFA explicó que no era permitido por razones logísticas.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", zanjó.

Contrariado, el delantero del Real Madrid se puso los auriculares para escuchar la traducción.

Una fuente cercana a la organización dijo el domingo a la AFP que los traductores disponibles en las ruedas de prensa son solicitados directamente por cada selección según sus intereses, pero precisó que a partir de ahora se integraría el español en las traducciones. La noticia fue confirmada por fuentes propias por los periódicos españoles El País y Marca.

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Mientras tanto; la página web de la FIFA ya había sido habilitada la opción de traducción simultánea en este idioma. En México, el país con más hispanohablantes del mundo, la lengua es una cuestión de identidad respecto a su vecino del norte.

Si bien la mayor parte de los partidos del torneo se disputan en Estados Unidos y otros pocos en Canadá, los aztecas reciben 13 juegos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Aquí se habla español"

El caso de Vinícius Jr. No fue aislado. Idéntica situación sucedió con Achraf Hakimi, nacido en la capital de España, que sonrió cuando un periodista mexicano fue cortado al formular su pregunta.

"Ok, ok, le entiendo…", dijo Hakimi en un intento de permitir que el comunicador no fuera detenido. Al final la pregunta se hizo en español y la respuesta la dio en inglés.

En un tercer turno el neerlandés De Jong fue protagonista en la previa del duelo de este domingo ante Japón.

No me importa", dijo el centrocampista del Barcelona al escuchar el idioma de Cervantes, pero finalmente el diálogo fue en inglés.

En las redes sociales, las quejas crecieron: "Sesgo cultural a los periodistas y jugadores que saben español", escribió un usuario en X.

"Estamos en México, somos anfitriones y aquí se habla español", publicó otro.

Con AFP y prensa española

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