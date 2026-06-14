Ecologistas, feministas y anti imperialistas se reunieron en un parque junto al lago en Ginebra para una marcha por la ciudad. Una embarcación con la vela que decía “No al G7” pasó ante la mirada de bañistas que disfrutaban del sol bajo un cielo azul.

El sábado apareció en el lago Lemán, frente a la costa de Évian, una flotilla de unas 20 embarcaciones con pancartas contra el G7 y en apoyo a Palestina. Según medios suizos, unas 20 personas fueron detenidas el viernes por la noche.

Los manifestantes sostienen carteles y pancartas mientras participan en una manifestación contra el G7 en Ginebra, Suiza, el domingo 14 de junio de 2026, antes de la cumbre del G7 prevista para los días 15 a 17 de junio.

Las autoridades suizas y francesas han desplegado miles de agentes de policía para garantizar la seguridad de la cumbre de tres días, que comienza el lunes en la localidad turística de Évian-les-Bains, Francia. Los líderes mundiales tienen previsto debatir asuntos como Oriente Medio, Ucrania y los desequilibrios económicos mundiales.

Las autoridades cerraron carreteras, prohibieron las concentraciones no autorizadas y ofrecieron apoyo financiero a los negocios que pudieran verse afectados por eventuales disturbios. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por carretera seguirían abiertos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre, justo al otro lado de la frontera. Más de 800 funcionarios de control fronterizo franceses estarán en servicio, frente a unos 60 habituales. (AGENCIAS)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más