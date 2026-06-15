"Será el marco regulatorio más estricto del mundo sobre el acceso de menores a internet", estima nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico. "Las medidas incluyen el veto a funciones de riesgo, como las retransmisiones en directo y el chat con extraños en videojuegos. El primer ministro británico ha asegurado que ha tomado esta decisión como padre, porque quiere que sus hijos sean felices, pero que también estén seguros". Starmer quiere que la ley se apruebe antes de Navidad.

Las empresas tecnológicas estarán obligadas a implementar sistemas estrictos de verificación de edad mediante escaneos faciales. Además, se evalúa aplicar toques de queda digitales nocturnos para controlar el uso de pantallas en adolescentes de 16 y 17 años.

La propuesta de ley ha sido presentada hoy en el Parlamento y se espera que se apruebe antes de Navidad para que empiece a regir en 2027. Las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses ya preparan una ofensiva legal y técnica sin precedentes para frenar o modificar el plan de Starmer. Se espera también el rechazo de Donald Trump.

La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

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"Las redes sociales hacen infelices a los niños"

"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", declaró también el jefe del Gobierno laborista tras anunciar la medida, calificándola como "un paso importante" para el país.

Países como Australia, pionera en este ámbito, e Indonesia ya han implantado una prohibición de este tipo. Por su parte, Canadá anunció el jueves su intención de hacer lo mismo, mientras que el Parlamento de Turquía aprobó en abril una ley para evitar que menores de 15 años accedan a las redes sociales.

Además, Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea (UE), como Dinamarca, Grecia y España. El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley en ese sentido para los menores de 15 años.

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