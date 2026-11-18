Al cumplirse 65 años del asesinato de los héroes del 30 de mayo en la Hacienda María, residencia de veraneo del sátrapa en San Antonio de Nigua, provincia San Cristóbal, ocurrido el 18 de noviembre del año 1961, por su hijo Rafael Leónidas Trujillo Martínez (Ramfi) y sus acólitos, los cuerpos insepultos de Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza Néret, Huáscar Tejeda Pimentel, Salvador Estrella Sadhalá, Luis Manuel (Tunti) Cáceres y Modesto Díaz Quezada, siguen reclamando justicia.

De los que participaron la noche del 30 de mayo en el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, cuando se dirigía a su pueblo natal (uno de sus lugares acostumbrados para el bacanal, su pueblo natal), tres habían sido asesinados por el temido y siniestro Servicio Inteligencia Militar (SIM), dirigido para la época por el coronel Roberto Figueroa Carrión, sustituto de Candito Torres, quien, a la vez, había sustituido al funesto Johnny Abbes García.

El primero en caer fue, el teniente Amado García Guerrero, el 2 de junio; cuando agentes del SIM lo acorralaron en la casa número 55, de la avenida San Martín; el 4 de junio cayeron Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz; interceptados por agentes del temido servicio de Inteligencia en la avenida Bolívar esquina calle Julio Verne.

Otra de las víctimas del comportamiento iracundo y esquizofrénico del hijo del tirano, fue el General José René Román Fernández (Pupo); secretario de las Fuerzas Armadas, vinculado al asesinato y emparentado con el tirano por sus lazos matrimoniales con su sobrina Mireya García Trujillo, hija de su hermana mayor Flérida Marina Trujillo Molina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El cuerpo de Pupo desfigurado asegura que fue lanzado al mar Caribe por los alrededores del hoy aeropuerto internacional de Las Américas.

Todos los demás participantes y sus familiares, con la excepción de Luís Amiama Tío y Antonio Imbert Barrera, fueron detenidos y sometidos a todas clases de torturas en las cárceles de la 40; ubicada en el sector de Cristo Rey, como el de la cárcel del KM 9 de la carretera Mella, donde operaba el A2 de la Aviación Militar Dominicana.

Concluida las investigaciones preliminares del ajusticiamiento y apoderado el caso al juez de instrucción, los principales acusados fueron recluidos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, para la instrucción del expediente y el posterior apoderamiento a un tribunal de primera instancia, para que conociera y fallara dictando sentencia sobre los seis acusados.

Pero la presión política tanto nacional como internacional, obligó la salida de los familiares y colaboradores cercanos del tirano, cuya cabeza principal la representaba su hijo Ramfis, sus hermanos Héctor Bienvenido Trujillo Molina (Negro); presidente títere del dictador (1952-1960) y el inefable y estrambótico José Arismendy Trujillo Molina (Petan), lo que ocurrió el 18 de noviembre del 1961.

Horas antes de abandonar el país definitivamente, Ramfis Trujillo, ordenó sacar de la cárcel de La Victoria a seis de los hombres que participaron en el ajusticiamiento de su padre; el 30 de mayo de 1961.

Alegando que el magistrado Juez de Instrucción de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional Dr. Wilfredo Mejía Alvarado, había ordenado un descenso al lugar donde ocurrió el hecho la noche del 30 de mayo, el comandante del Penal de la Victoria; Mayor Américo Dante Minervino, ordenó que los prevenidos que fueron llevados a la Hacienda María; donde los esperaba Ramfis y su círculo más cercano compuesto por: su cuñado Coronel, José Luis León Estévez , su hermano el también Coronel Alfonso León Estévez y Gilberto Sánchez Rubirosa, los que bajo los efectos de sustancias alucinógenas y una alta ingesta de alcohol, cometieron uno de los crímenes más horrendos, cometido la noche larga y oscura que representó la oprobiosa dictadura trujillista para el pueblo dominicano.

Los prisioneros fueron amarrados en las matas de cocos que estaban en la playa usada exclusivamente para los visitantes de la lujosa mansión presidencial y cobardemente asesinado uno por uno, hasta que la sed de sangre de esa hiena fue saciada, para luego emprender su huida para Europa en el lujoso Yate Angelita, no sin antes haber defalcado las arcas del Estado dominicano.

Dentro de la tragicomedia que culminó con el crimen de la Hacienda María, se esparció la versión de que los mismos fueron rescatados por sus allegados y sus custodios compuestos por los supuestos agentes Félix Calderón, Pedro María Romero Alcántara y Fabriciano de la Cruz, tres presos comunes del referido penal, resultaron muertos, asesinados por el propio Minervino y su séquito y trasladados al referido descenso del lugar de los hechos.

En el 1962, el Procurador General de la República, designado por el Consejo de Estado, Antonio García Vásquez, inició el proceso para la extradición de Ramfis Trujillo Martínez y sus cómplices.

El 4 de febrero de 1965, la Primera Cámara Penal condenó en contumacia, a 30 años de trabajos públicos, acusados de ser los autores materiales del crimen de Hacienda María, a Rafael L. Trujillo Martínez (Ramfis), Gilberto Sánchez Rubirosa y Luis José León Estévez.

Como cómplices, fueron condenados Alfonso León Estévez, Fernando A. Sánchez (Tunti) y Federico Cabral Noboa.

Américo Dante Minervino fue condenado el 18 de noviembre de 1961 por el asesinato de los tres rasos de la Policía Nacional. Ninguno cumplió la condena impuesta a excepción de Dante Minervino.

Los responsables de los asesinatos de la hacienda María todos murieron sin pulgar un sólo día de prisión por tan horripilante hecho.

Ramfis Murió en Madrid, el 28 de diciembre de 1969. Tras un accidente automovilístico,

Luis José León Estévez; su cuñado y exesposo de su hermana Angelita Trujillo la "Reyna de la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo libre" se suicidó la noche del 7 de mayo de 2010.

Mientras que, su hermano José Alfonso León Estévez, y Gilberto Sánchez Rubirosa murieron de muerte natural, sin que el brazo corto de la justicia dominicana lo haya alcanzado nunca.

Solo Américo Dante Minervino, fue condenado por asesinato de los falsos policías usados como coartada para pretender justificar la fuga de los presos trasladados desde la cárcel de La Victoria al palacio de justicia de ciudad nueva, guardó prisión en la fortaleza Ozama, escapando de la misma junto a los asesinos confesos de las Hermanas Mirabal, en los inicios de la Guerra Patria; de abril del año 1965, con la complicidad de algunos militares amigos que combatieron en el bando constitucionalista.

Al cumplirse el 65 aniversario del último hecho de sangre cometido por el régimen Trujillista que sembró el país de muertes y enlutó miles de familias domicanas, los mártires de aquella noche fatídica quieren recordar a la presente y futuras generaciones que el trujillismo está prohibido legalmente en nuestro país mediante la Ley Núm. 5880, promulgada el 3 de mayo de 1962 por el Consejo de Estado; presidido por Dr. Rafael F. Bonnelly, rectificada por el actual Tribunal Constitucional (TC) en noviembre del 2023, rechazando recursos de inconstitucionalidad interpuestos en su contra, para que nunca se olvide y jamás se repita.

Loor eterno al heroísmo y al sacrificio de los mártires de los últimos estertores de la más sanguinaria dictadura de América en todo el siglo XX .