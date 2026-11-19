No solo en el día de acción de gracia, sino en cualquier día del año. Evite los tumultos, como conciertos al aire libre, discotecas muy concurridas, fiestas callejeras y los centros comerciales en horas pico donde va mucha gente.

Los especiales en el viernes negro (Black Friday) son un caldo de cultivo para los desquiciados que usan armas de fuego para cometer asesinatos en masa. Buscan siempre los lugares más concurridos para descargar su ira y frustración. En el maratón de Boston en 2013 murieron tres personas con 280 heridos, algunos de gravedad y mutilados, al estallar dos bombas caseras llenas metralla y clavos. Dos chechenos hijos de puta fueron los culpables. En octubre pasado cuatro personas murieron (tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra de 25 años), además del agresor, en una escuela primaria de Oregón.

Las escuelas se han convertido en blanco de sus acciones y no pasan semanas sin que se cometan crímenes o atentados contra profesores y estudiantes. Con frecuencia se trata de jóvenes de 20 años o menos, que disponen de un arma propia o de sus padres y las usan para cometer crímenes absolutamente sin sentido aparente. ¿Son psicópatas? El 12 de julio, dos adolescentes (de 15 y 16 años) están acusados ​​de disparar y matar a cinco personas y herir a dos en tres lugares distintos del este de San Luis.

En lo que va del 2026 (hasta el 9 de noviembre) se reportan 408 tiroteos masivos que abarca cualquier incidente donde cuatro o más personas resultan heridas o muertas por disparos, excluyendo al perpetrador. No incluye los asesinatos delincuenciales que suceden a diario ni actos terroristas. Tampoco incluye el más reciente. Un ataque dentro de un gimnasio en Washington, D.C. el jueves 12 de noviembre, donde hay dos víctimas y 4 heridos de gravedad.

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Solo en los primeros 8 meses del año, más de 450 muertos y 1,775 heridos han causado estos actos violentos, que incluyen asesinatos de familias enteras, incluyendo al agresor. En octubre pasado un hombre abrió fuego en una casa, matando a nueve personas, entre ellas dos niños y un feto, antes de morir por una herida de bala autoinfligida.

Estados Unidos acostumbra a advertirle a sus ciudadanos que viajan a ciertos países sobre los peligros que pueden encontrar. El 30 de octubre La Embajada emitió una alerta a sus a sus ciudadanos y a los viajeros sobre un patrón delictivo en República Dominicana, que incluye robos, agresiones sexuales y casos de personas drogadas. Personas drogadas hay en cada esquina de Nueva York, y robos hay en cualquier lugar del mundo, pero lo que no se reportan son asesinatos en masa, o tiroteos contra turistas en centros vacacionales, ni en escuelas o festivales.

Hay que tomar en cuenta las advertencias de la Embajada de Estados Unidos, pero los dominicanos que viajan por turismo a diferentes ciudades de Norteamérica corren más peligros que los turistas que nos visitan de casi todos los países del mundo. Y los “gringos” nombrándolos cariñosamente, se sienten aquí mejor y más seguros que en su casa. Pero deben evitar aventuras alocadas (sexuales, combinadas con el uso de drogas) que pueden terminar en incidentes desagradables.

"MIRA LA PAJA EN TU OJO ANTES DE MIRAR LA PAJA EN EL OJO AJENO". Palabras de Jesucristo.

José Lois Malkún Economista Economista dominicano. Trabajó como consultor de varios organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Fue director de la Comisión para la reforma del Sector Salud, Ministro de Finanzas y Gobernador del Banco Central, en el período 2003-2004. Ver más