El 17 de enero de 1961, tres días antes de entregar la presidencia de Estados Unidos a John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhower pronunció uno de los discursos más trascendentales de la historia política contemporánea. No fue una despedida convencional, sino una advertencia sobre los peligros que podían amenazar la democracia, la paz y la estabilidad internacional.

Eisenhower conocía la guerra desde sus entrañas. Como comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, había dirigido operaciones decisivas para derrotar al nazismo. Precisamente por esa experiencia, sus palabras adquirieron una autoridad excepcional: no hablaba un hombre ajeno a las realidades militares, sino un general que comprendía tanto la necesidad de la defensa como el terrible precio que se paga por los conflictos armados.

Su advertencia más célebre fue la relacionada con el «complejo militar-industrial»: la creciente influencia que podían ejercer los intereses militares y económicos sobre las decisiones del Gobierno estadounidense.

Más de seis décadas después, cabe preguntarse si el mundo ha aprendido aquella lección.

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Cuando las armas se convierten en poder económico

Eisenhower no cuestionó el derecho de las naciones a defenderse. Su preocupación era que la alianza entre los mandos militares, la industria armamentista y los centros de poder político adquiriera una influencia desproporcionada, capaz de condicionar las decisiones del Estado y poner en peligro las libertades democráticas.

El problema surge cuando la seguridad nacional deja de ser exclusivamente un instrumento para proteger a los ciudadanos y se convierte también en un mercado cuyos beneficios crecen con la expansión de los presupuestos militares y la prolongación de las tensiones internacionales.

No todas las guerras responden a intereses económicos; sus causas son complejas y, con frecuencia, están relacionadas con disputas territoriales, rivalidades históricas e intereses geopolíticos. Sin embargo, es legítimo preguntarse hasta qué punto los intereses de determinados sectores pueden influir en las decisiones sobre armamentos y conflictos.

La advertencia de Eisenhower sigue siendo pertinente: el poder militar debe estar al servicio de la nación, no la nación al servicio de los intereses militares. Y tal parece que no ha sido ni es asi.

Un mundo que vuelve a armarse

La realidad actual ofrece motivos de preocupación. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, su nivel más alto en la serie histórica del organismo.

La guerra entre Rusia y Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China han contribuido a crear un escenario internacional marcado por la desconfianza y el rearme.

Cada potencia justifica sus inversiones militares como una necesidad de seguridad. Sin embargo, cuando un país aumenta su capacidad armamentista, sus adversarios pueden interpretarlo como una amenaza y responder de la misma manera. Así se alimenta una espiral en la que todos afirman buscar seguridad, mientras crece el riesgo de una confrontación de mayores dimensiones.

Las armas pueden contribuir a disuadir una agresión, pero la acumulación de armamentos no garantiza por sí sola la paz. Sin diálogo, mecanismos de confianza y canales diplomáticos eficaces, la disuasión puede coexistir con una inseguridad creciente.

Los dirigentes y el precio de sus decisiones

Las decisiones de los grandes líderes repercuten mucho más allá de sus fronteras. Sus enfrentamientos afectan el comercio, los precios de la energía, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de países que no participan directamente en los conflictos.

Mientras se destinan recursos extraordinarios a la defensa, millones de personas continúan enfrentando necesidades fundamentales en materia de salud, educación, vivienda y alimentación.

No se trata de contraponer la defensa al desarrollo. Todo Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Se trata de mantener un equilibrio razonable y evitar que las prioridades militares desplacen indefinidamente las necesidades esenciales de la sociedad.

La verdadera fortaleza de un gobernante no debería medirse únicamente por su capacidad de imponer condiciones o derrotar a un adversario, sino también por su prudencia para evitar una guerra y su habilidad para alcanzar acuerdos duraderos.

El liderazgo no consiste solamente en demostrar que se puede combatir, sino en tener la inteligencia y el valor necesarios para impedir que el combate se vuelva inevitable.

La diplomacia como alternativa indispensable

La advertencia de Eisenhower conserva otra lección fundamental: la fuerza militar no puede sustituir a la diplomacia. Advertencia sumamente importante, apropiada y adornada con una verdad inexorable.

Las Naciones Unidas y los organismos multilaterales deben desempeñar un papel activo en la prevención de los conflictos, la mediación y la búsqueda de acuerdos. No basta con intervenir cuando la guerra ya ha comenzado; es necesario actuar mientras todavía existen oportunidades para evitarla. La credibilidad de esta institución creada precisamente para garantizar la paz mundial, ha mermado significativamente.

La diplomacia no significa renunciar a la soberanía ni capitular ante la injusticia. Significa reconocer que muchos conflictos no pueden resolverse exclusivamente mediante la fuerza y que la paz duradera requiere acuerdos, garantías y respeto al derecho internacional.

Las guerras pueden comenzar con decisiones tomadas en unas pocas oficinas, pero sus consecuencias recaen sobre millones de seres humanos. Los dirigentes cambian y los gobiernos pasan; las heridas de los pueblos, en cambio, pueden permanecer abiertas durante generaciones.

Una advertencia que continúa vigente

Al despedirse de la presidencia, Eisenhower recordó a sus compatriotas la importancia de mantener el poder militar bajo control democrático y de impedir que los intereses particulares prevalecieran sobre el interés general.

Su mensaje también interpelaba a los ciudadanos, llamados a exigir transparencia y responsabilidad a sus gobernantes. Una democracia necesita instituciones fuertes, pero también una sociedad capaz de cuestionar las decisiones que comprometen su futuro.

Sesenta y cinco años después, el mundo dispone de una capacidad de destrucción extraordinaria, pero todavía enfrenta enormes dificultades para resolver pacíficamente sus diferencias.

No debemos confundir la paz con la debilidad ni la prudencia con la cobardía. Defender a una nación es una obligación legítima; evitar sufrimientos innecesarios y buscar soluciones diplomáticas también lo es.

La advertencia de Eisenhower debería resonar hoy en las capitales del mundo y en las conciencias de quienes ejercen el poder.

El verdadero progreso de la humanidad no se medirá por la cantidad de armas que sea capaz de fabricar, sino por su capacidad para impedir que tenga que utilizarlas.

La pregunta sigue abierta: ¿utilizará la humanidad su extraordinario poder para construir un mundo más seguro, o continuará perfeccionando los instrumentos de su propia destrucción?

La respuesta dependerá de la responsabilidad de sus dirigentes, de la fortaleza de sus instituciones y de la voluntad de los pueblos de no aceptar la guerra como un destino inevitable.

Este es un llamado y una advertencia a todos los líderes internacionales, particularmente a Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Xi Jinping y los ayatolás de Irán: el mundo no necesita más guerras ni más amenazas, sino dirigentes capaces de anteponer la vida y la paz a la ambición y los intereses políticos.

El verdadero liderazgo no se demuestra haciendo la guerra, sino teniendo la sabiduría y el valor de preservar la paz.

La historia no los juzgará solamente por el poder que ejercieron, sino también por las guerras que evitaron y las vidas que salvaron.

Que la advertencia de Eisenhower no termine siendo una lección ignorada por la humanidad.

Rafael Augusto Sánchez Licenciado en Derecho: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Colegio Dominicano de Abogados. Colegio Dominicano de Notarios. Ex secretario general de la Fundación Testimonio, Inc. Abogado, notario público, exdiplomático, colaborador del periódico Hoy. Ver más