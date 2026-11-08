En el reciente debate educativo de RD Debate, resumí en una sola imagen la fractura estructural que arrastra la República Dominicana: convivimos con una escuela decimonónica, un cuerpo docente anclado en los paradigmas del siglo XX y una generación de estudiantes nativos del siglo XXI. El desencuentro entre esos tres tiempos históricos constituye la verdadera tragedia de nuestras aulas. Mientras persista esa asimetría de siglos, ningún presupuesto, por monumental que resulte sobre el papel, bastará para garantizar a nuestros niños y jóvenes una formación con el rigor y la pertinencia que exige la modernidad.

La historia reciente impone una advertencia inapelable. La tercera revolución industrial —la era de las tecnologías de la información y la comunicación— fue la primera verdaderamente global, y el país llegó tarde a su cita con ella. Hoy transitamos la cuarta revolución, gobernada por la automatización y la inteligencia artificial, y no podemos permitirnos un segundo extravío histórico. Se calcula que unos 40 millones de puestos de trabajo quedarán obsoletos ante el avance del software y la robótica; sin embargo, ese mismo cambio de época abrirá cerca de 140 millones de ocupaciones inéditas. Esos nuevos roles no demandarán obediencia memorística, sino competencias cognitivas complejas, pensamiento crítico y versatilidad técnica. El dilema nacional es inaplazable: ¿está nuestro sistema formando a las nuevas generaciones para liderar esa transición o para engrosar el margen de la irrelevancia productiva?

Es imperativo desmontar una de las premisas más arraigadas y cómodas del debate público: la crisis educativa dominicana no responde a un déficit de financiamiento. Nuestra inversión pública no se agota en el 4 % del producto interno bruto asignado a la educación preuniversitaria. Cuando integramos el 0,76 % destinado a la educación superior y cerca de un 1 % consagrado a la formación técnico profesional, el esfuerzo fiscal del Estado bordea el 6 %. Además, la última década consolidó la entrega ininterrumpida de textos, transporte escolar, indumentaria y alimentación diaria, prestaciones sostenidas con disciplina fiscal a lo largo de sucesivas administraciones.

Conviene mantener la memoria cívica sobre el origen de esos recursos: no emanan exclusivamente de los grandes capitales, sino del esfuerzo de las familias trabajadoras a través del ITBIS, un tributo indirecto que grava con rigor implacable al ciudadano común y al hogar humilde. Malgastar o ejecutar con inercia ese capital colectivo constituye una falta ética de primer orden. Si los recursos existentes no se traducen en aprendizajes medibles y calidad tangible, multiplicar los presupuestos solo servirá para financiar la ineficiencia. El desafío contemporáneo de la educación no es de caja; es de rumbo, rigor gerencial y eficacia administrativa.

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Esa exigencia de orden no ignora las fracturas del pasado. En 1989, el presupuesto educativo nacional sufrió un colapso traumático que lo redujo del 14 % al 7,5 %, empujando el salario magisterial por debajo del correspondiente a un oficio no calificado y provocando un éxodo irreparable de casi un tercio de nuestros mejores maestros hacia otras actividades económicas. Aquella descapitalización humana sembró gran parte del deterioro que aún enfrentamos.

Pero comprender el origen de la herida no justifica prolongarla en la gestión cotidiana. El deterioro físico de un plantel o el descuido de sus instalaciones no pueden atribuirse a la política partidaria ni a la fatalidad presupuestaria: reflejan una crisis de gerencia en el centro escolar. Quien dirige una escuela debe asumir el rol de un gerente con liderazgo pedagógico y responsabilidad administrativa. Corresponde al Estado, como garante constitucional del derecho fundamental a una educación de calidad, articular de forma armónica los ministerios y dependencias que conducen el sistema educativo nacional, superando la dispersión institucional y la duplicidad de esfuerzos.

Por esta razón, promovemos un marco legislativo integral que conciba la educación como un único itinerario indivisible: una trayectoria continua que acompañe al ser humano desde sus primeros 45 días de vida hasta su consagración profesional, organizada con coherencia interna a través de cuatro subsistemas articulados. En el nivel primario, el imperativo es inexcusable: alfabetización plena, comprensión lectora profunda, expresión escrita rigurosa y pensamiento matemático elemental. En el nivel secundario, un ciclo básico común debe cultivar y diagnosticar vocaciones tempranas, dando paso a dos rutas formativas de igual prestigio: el bachillerato técnico orientado al trabajo digno y la preparación académica rigurosa para la universidad. A su vez, la educación superior debe modernizar sus carreras y reducir su duración, sincronizando su oferta con las demandas estratégicas de la economía real para garantizar empleabilidad, investigación aplicada y movilidad social. Una ley con este alcance blindará las políticas de Estado contra la improvisación ministerial y el cambio caprichoso de planes de estudio que históricamente han fracturado la continuidad curricular.

En este rediseño, la tecnología no es una amenaza ni un sustituto del intelecto humano; es un amplificador del talento. La inteligencia artificial no constituye una ciencia en sí misma, sino una plataforma de intermediación que requiere, de manera insustituible, contenidos pedagógicos de altísima calidad. No tiene sentido llenar las escuelas de cables y pantallas si las aulas continúan siendo recintos de transmisión pasiva y memorización estéril. El verdadero salto civilizatorio ocurre cuando convertimos el aula en un laboratorio interactivo de pensamiento, investigación y creación colectiva.

Esta transformación ya cuenta con cimientos verificables. El Estado dominicano sostiene a miles de jóvenes becarios en los principales centros académicos internacionales y premia la excelencia local focalizando la inversión formativa en disciplinas de vanguardia: ingenierías avanzadas, robótica, ciencia de datos, ciberseguridad e investigación pedagógica, con un criterio de justicia territorial y una contundente presencia de mujeres liderando la matrícula científica. La formación de esta masa crítica no es un ejercicio de beneficencia, sino una inversión patriótica de alto rendimiento. Si un investigador formado al más alto nivel regresa y enfrenta barreras para su inserción laboral o compensaciones indignas, el error no reside en haberlo preparado, sino en la lentitud de un entorno productivo e institucional que debemos dinamizar con urgencia.

Toda esta arquitectura formativa converge en la Meta 2036, la aspiración colectiva de duplicar el tamaño de la economía dominicana. Ese umbral es inalcanzable sobre la base de mano de obra barata; requiere talento calificado, innovación y productividad. Nos asiste una coyuntura política excepcional: un presidente que renuncia a la continuidad electoral y elige pensar no en las próximas encuestas, sino en las próximas generaciones. Esa voluntad política abre la ventana histórica propicia para la refundación legislativa, pedagógica y curricular de la nación.

A la Asociación Dominicana de Profesores, en cuyas filas fui dirigente gremial, le reitero la máxima adoptada en su sexto congreso: es momento de transitar definitivamente de la protesta testimonial a la propuesta transformadora. El magisterio debe ser coprotagonista de este renacimiento educativo, asumiendo su propia actualización profesional como una causa irrenunciable. Y a las familias dominicanas las llamo a restablecer la alianza sagrada entre el hogar y la escuela, para que las aulas eduquen con excelencia y las casas sean espacios de convivencia y afecto. En esta causa no hay espacio para la mezquindad corporativa ni el desvío administrativo: los únicos intocables de este sistema son los estudiantes, principio y fin, alfa y omega de toda política educativa nacional.

El camino hacia una educación de estándar universal no es una utopía inalcanzable; es un sendero de disciplina institucional, rigor gerencial y voluntad compartida. Cuando este proyecto de reforma estructural sea presentado ante el Congreso Nacional, la historia registrará quiénes apostaron por el futuro de nuestros hijos y quiénes prefirieron la comodidad del atraso.

Rafael Santos Badía Ministro Educación Superior Ministro de Mescyt Político, abogado y maestro. Licenciado en Derecho. Maestrías en Diplomacia y Derecho Internacional y Derecho Administrativo. Especialista Economía Política y Derecho Laboral y Sindical. Experiencia y conocimientos sobre el sector sindical, el tripartismo y el sistema político, le han permitido participar activamente en la formulación de políticas educativas y laborales de la República Dominicana Ver más