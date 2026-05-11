Trump admite tregua está en estado crítico e Irán que está listo para responder a más agresión

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el alto el fuego en Oriente Medio está en estado crítico tras descartar la contrapropuesta de Irán, que desafió a Estados Unidos diciendo que sus fuerzas armadas estaban listas ante cualquier agresión.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

Irán anunció este lunes que exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y la liberación de sus activos congelados, en la respuesta al plan presentado a Trump, quien la rechazó de plano.

El mandatario republicano reaccionó a la respuesta de Teherán y en un mensaje en redes sociales calificó el domingo la contraoferta de "TOTALMENTE INACEPTABLE".

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Después, el mandatario advirtió a la prensa en la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán está bajo "respiración asistida" y afirmó que es "como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'".

Reiniciar escolta de navíos en el estrecho de Ormuz

Al ser entrevistado por teléfono por Fox News, Trump dijo estar contemplando reiniciar la escolta de navíos en el estrecho de Ormuz.

Es una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los "grandes avances logrados" entonces hacia un acuerdo.

Tras las declaraciones de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este lunes que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar "una lección ante cualquier agresión".

Petróleo por encima de 100 US$

El rifirrafe agitó los mercados energéticos y el barril de Brent del mar del Norte volvió a subir por encima de los 100 dólares.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, su país ha pedido el fin del bloqueo naval estadounidense y de la guerra "en toda la región", lo que implica un cese de los ataques israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano.

En rueda de prensa, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la "liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros".

Esto supone volver a la situación anterior al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su territorio el 28 de febrero que desencadenó la guerra, y además equivaldría a una victoria de Teherán contra el aislamiento económico.

El fin de las sanciones internacionales reduciría la influencia de Washington sobre Teherán para poner límites a su programa nuclear, un tema que ha sido un obstáculo para un acuerdo.

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió el domingo en que la guerra no terminará hasta que se retire el uranio enriquecido de Irán.

"El mayor" shock energético

El tema estará en la agenda del presidente Trump durante su viaje esta semana a China, informó un funcionario estadounidense.

Antes de la visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a doce personas y entidades vinculadas con Teherán, a las que acusa de "facilitar" la venta de petróleo de Irán a China.

Tres personas radicadas en Irán y nueve empresas —con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos— aparecen sujetas a las nuevas medidas punitivas.

La falta de acuerdo aumenta la preocupación sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán restringe el tráfico marítimo y ha establecido un mecanismo para cobrar peajes a los barcos que lo cruzan.

La Casa Blanca considera inaceptable que Teherán controle esa vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, y la Marina estadounidense mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

Para el presidente ejecutivo del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, la guerra en Oriente Medio generó "el mayor" shock energético "que el mundo haya experimentado".

"Aunque el estrecho de Ormuz reabriera hoy mismo, harían falta meses para que el mercado se reequilibrara, y si su reapertura se retrasara unas semanas más, la vuelta a la normalidad se extendería hasta 2027″, afirmó Nasser durante una llamada con inversores.

Además, si no se permite el paso de fertilizantes por ese estrecho "en unas semanas", decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición, declaró a la AFP Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo destinado a evitar una crisis humanitaria inminente.

Trump confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos.

Según la cadena CBS, la suspensión, que necesita la aprobación del Congreso, le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) explicó que la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado una pérdida de 14 millones de barriles diarios, cerca del 13,5 % del consumo total global medio que estima para este año.

Lo que cuesta a estadounidenses alza del combustible

Photo: Chris Bambury (Fuente externa)

El encarecimiento de los precios de la gasolina y el diésel desde el inicio de la guerra con Irán ha supuesto un coste adicional de 37.000 millones de dólares a los consumidores en Estados Unidos, según un estudio de la Universidad de Brown.

Hasta este lunes, ese incremento equivale a más de 284 dólares por hogar, de acuerdo con las estimaciones basadas en una herramienta creada por el centro educativo, que calcula el sobrecoste de los combustibles desde el inicio del conflicto, lanzado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

El indicador compara los precios actuales con una estimación hipotética de cuánto costaría la energía en ausencia de la guerra.

El aumento del precio de la gasolina, que ha pasado de 2,98 dólares por galón a finales de febrero a costar 4,52 dólares como promedio este lunes, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), representa por sí solo un impacto de 20.000 millones de dólares para los consumidores, según Brown.

Por su parte, el diésel, un combustible clave para agricultores y transportistas, añade otros 16.900 millones de dólares en costos para los estadounidenses y se sitúa a 18 centavos de su máximo histórico de 5,816 dólares por galón registrado en 2022, de acuerdo con la AAA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que planea suspender de forma temporal el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los precios de los hidrocarburos disparados en concreto por el bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, por donde transitaba un 20 % del crudo mundial.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS.

El promedio de 4,52 dólares por galón, en el que se sitúa el precio de la gasolina este lunes, representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

Los datos de inflación correspondientes al mes de abril serán publicados mañana martes por el Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU. y ofrecerán un vistazo al comportamiento de los precios en el país en el segundo mes completo de la guerra contra Irán.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

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