Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado esta tarde el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, y se dirigen en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. Se trata de seis pasajeros y 20 tripulantes del barco que ha tenido que atracar debido al cambio de las condiciones del mar y al fuerte viento que dificultaba la operatividad del desembarque.

En la imagen, los pasajeros en el muelle.EFE/Ramón de la Rocha