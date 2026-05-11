El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que hablará con su homólogo chino Xi Jinping sobre la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, un tema al que se opone Pekín.

"Voy a tener esa conversación con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos", dijo en referencia a la venta de armas a Taiwán. "Este es uno de los muchos temas de los que vamos a hablar", insistió Trump a periodistas antes de viajar esta semana a Pekín.

Estados Unidos reconoce únicamente a Pekín, pero su legislación interna le exige proporcionar armas a Taiwán para que pueda defenderse.

En virtud de las llamadas "Seis Garantías" de 1982, un pilar clave de la política estadounidense sobre Taiwán tras el cambio de reconocimiento, Estados Unidos declaró que no "consultaría" con Pekín sobre las ventas de armas a la isla.

Trump pareció restar importancia a la idea de que China intentara apoderarse de Taiwán aprovechando la reducción de municiones estadounidenses después de que Estados Unidos se uniera a Israel en el ataque contra Irán.

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Tras aludir a la invasión rusa de Ucrania, Trump dijo sobre Taiwán: "No creo que vaya a ocurrir" algo similar.

"Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra", añadió.

Pero Trump también señaló que Estados Unidos está "muy, muy lejos" de Taiwán, mientras que Xi "está a 67 millas" (poco más de 100 km).

"Es una pequeña diferencia. Pero, ya sabe, hay mucho apoyo a Taiwán, por parte de Japón y de países de esa zona", afirmó Trump, en referencia al creciente respaldo a Taipéi por parte del gobierno conservador de Japón.

El archipiélago de Kinmen, controlado por Taiwán, se encuentra a solo dos kilómetros de la costa china, aunque la isla principal de Taiwán está a unos 160 kilómetros del territorio continental de China.

Trump también dijo que volverá a pedir a Xi que libere a Jimmy Lai, el magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong que fue condenado en febrero a 20 años de prisión, lo que equivale prácticamente a una sentencia de muerte para el enfermo empresario de 78 años.

Trump, sin embargo, también pareció mostrar comprensión hacia la posición de China, que reprimió con dureza a Hong Kong tras las masivas protestas prodemocracia de 2019 en la antigua colonia británica.

"Le causó muchos problemas a China", dijo Trump sobre Lai. "Intentó hacer lo correcto. No tuvo éxito, fue a la cárcel y la gente quiere que salga", afirmó.