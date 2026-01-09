Rusia lanzó anoche contra Ucrania 36 misiles, entre ellos uno hipersónico Oréshnik, y 242 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 18 y 226, respectivamente, informó este viernes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos en 19 localizaciones.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.30 horas del jueves y durante la noche trece misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, 22 misiles de crucero Kalibr desde aguas del mar Negro y un misil balístico de medio alcance Oréshnik desde el polígono de Kapustin Yar, en la región rusa de Ástrajan.

Además, Rusia lanzó 242 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de 150 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El blanco principal de este ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de combate y misiles marítimos y terrestres fue la región de Kiev, donde se reportaron al menos cuatro muertos y 25 heridos, mientras Leópolis fue objetivo por primera vez de un misil balístico hipersónico Oréshnik.

Hasta las 08.00 horas del viernes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400, diez misiles de crucero Kalibr y 226 drones de ataque.

Esta fotografía muestra un árbol de Navidad en un edificio residencial en construcción, dañado durante un ataque masivo con drones y misiles rusos a Kiev el 9 de enero de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)

Zelenski pide una reacción clara, sobre todo de EE. UU., al ataque ruso contra Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este viernes una reacción clara, sobre todo por parte de Estados Unidos, al ataque masivo anoche con misiles y drones contra territorio ucraniano que dejó al menos cuatro muertos en Kiev y en el que Rusia utilizó un misil hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

"Es necesaria una reacción clara por parte del mundo. Sobre todo por parte de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente tiene en cuenta. Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia, y debe sentir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en asesinatos y la destrucción de infraestructuras", escribió Zelenski en un mensaje en la red social X.

Agregó que este nuevo ataque masivo sirve como un recordatorio muy claro a los socios de Ucrania de que apoyar la defensa aérea del país invadido es una prioridad permanente y subrayó que "en entregas, en producción o en acuerdos no se puede perder ni un sólo día".

Indicó que este viernes informará a sus socios a todos los niveles sobre lo ocurrido y las medidas de respuesta que se necesitan.

Zelenski precisó que durante la noche Rusia atacó territorio ucraniano con 242 drones, 13 misiles balísticos dirigidos contra instalaciones energéticas e infraestructuras civiles, un misil balístico de medio alcance Oréshnik y 22 misiles de crucero.

"El ataque se produjo precisamente durante una importante ola de frío. Dirigido precisamente contra la vida normal de la gente corriente", denunció.

Señaló que en la capital, Kiev, el ataque ruso dejó cuatro muertos, entre ellos un trabajador de los servicios de emergencia, y decenas de heridos, además de daños en infraestructuras energéticas y civiles, veinte edificios residenciales, así como en uno de la embajada de Catar, "un Estado que tanto hace por mediar con Rusia para conseguir la liberación de los prisioneros de guerra y civiles recluidos en prisiones rusas", recordó.

Hombres se encuentran cerca de un complejo residencial dañado tras un ataque ruso cerca de la embajada de Ucrania en Qatar, en Kiev, la madrugada del 9 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Rusia lanzó un ataque masivo contra la capital ucraniana, incendiando bloques de apartamentos y matando al menos a cuatro personas, según informó la policía de Kiev el 9 de enero de 2026, después de que Moscú rechazara el último plan de paz de posguerra. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Zelenski denunció que un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales fue llevado a cabo precisamente en el momento en que los equipos de emergencia prestaban asistencia tras el primer ataque.

"En Kiev y la región todavía se está haciendo frente a las consecuencias del ataque masivo ruso. Se han desplegado todos los servicios necesarios (…) . Las operaciones de recuperación tras los ataques también continúan en la región de Leópolis y otras regiones de nuestro país", añadió.

Aseguró que se está haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población.

Kiev se queda sin calefacción tras bombardeo ruso y alcalde pide desalojar la ciudad

La mitad de los edificios residenciales de Kiev se quedaron in calefacción el viernes tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos cuatro muertos y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó un misil hipersónico Oréshnik.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente.

"La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", dijo Klitschko en las redes sociales.

La capital ucraniana registraba el viernes temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

La empresa eléctrica privada DTEK reportó que 417.000 hogares están sin suministro de luz en Kiev.

Unos 40 sitios resultaron afectados por los ataques rusos, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Catar en la capital, según el presidente Volodimir Zelenski. La policía informó de cuatro muertos y 24 heridos.

Moscú bombardeó Kiev pocas horas después de rechazar un plan europeo de despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

Esta fotografía, publicada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania el 9 de enero de 2026, muestra un edificio de la embajada de Qatar en Ucrania dañado tras un ataque aéreo, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Un masivo ataque nocturno ruso contra Ucrania dañó 20 edificios residenciales en Kiev y sus alrededores, así como la embajada de Qatar, según declaró el presidente Volodímir Zelenski el 9 de enero de 2026.

(Photo by Handout / Ukrainian Foreign Ministry press-service / AFP)

Ucrania y sus aliados, que se apresuran a poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego.

Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado reiteradamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas "objetivos militares legítimos".

Mientras la diplomacia intenta hacer lo suyo, Rusia ha seguido presionando con ataques diarios a Ucrania en medio de las temperaturas gélidas del invierno.

El ministerio de Defensa ruso afirmó que usó un misil hipersónico de capacidad nuclear Oréshnik contra "objetivos estratégicos" durante la madrugada de este viernes, como respuesta a un supuesto ataque con drones perpetrado en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Ucrania niega.

Rusia ya había utilizado un proyectil de ese tipo con una ojiva convencional contra Ucrania a finales de 2024.

Las autoridades ucranianas afirmaron que una "instalación de infraestructura" fue alcanzada por el misil cerca de la ciudad occidental de Leópolis.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó imágenes de restos que presentó como pertenecientes al misil Oréshnik.

"Prueba" para la UE y la OTAN

Zelenski exigió una "reacción clara" de la comunidad internacional al ataque, que "tuvo lugar precisamente en el momento en que una importante ola de frío descendía sobre el país".

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque hipersónico como una amenaza para Europa y una "prueba" para los aliados de Kiev.

"Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes", dijo en redes sociales.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó el viernes que el lanzamiento del misil hipersónico es una señal "clara" de una "escalada" en el conflicto. Reino Unido, Alemania y Francia lo tacharon de "inaceptable".

Según Etienne Marcuz, de la Fundación para la Investigación Estratégica, la elección de Leópolis, cerca de las fronteras de la UE, "busca enviar una señal a los países europeos". "Es una manera de recordarles su vulnerabilidad", agregó en X.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que los rusos lanzaron 36 misiles y 242 drones de diversos tipos, y añadió que sus sistemas de defensa aérea habían derribado 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

Al otro lado de la frontera, el gobernador de la región rusa de Bélgorod reportó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad o calefacción tras un ataque ucraniano contra las instalaciones de servicios públicos.

Casi 200.000 personas también se quedaron sin suministro de agua, añadió el gobernador, Viacheslav Gladkov.

"Muy lejos" de un acuerdo

Esta última oleada de ataques de Rusia se produce después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev alertó el jueves que podría producirse un "ataque aéreo potencialmente significativo" en cualquier momento durante los próximos días.

Ucrania sigue luchando por restablecer la calefacción y el agua a cientos de miles de hogares tras los ataques rusos de esta semana contra instalaciones energéticas en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Aunque Zelenski ha afirmado que el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad estadounidenses estaba "prácticamente listo para su finalización", el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que el acuerdo de tregua aún estaba "bastante lejos" dada la posición de Rusia.

Con informaciones de las agencias Efe y AFP

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más