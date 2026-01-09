La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunció este viernes las restricciones de acceso a internet global en Irán, tras ser criticada por la embajada iraní en Bélgica, que tachó a la política comunitaria de "hipócrita" por apoyar a los manifestantes que desde hace 13 días protestan en el país.

"Debe ser estupendo poder tuitear desde Europa y usar internet libremente para discrepar públicamente con los líderes, sin ser arrestados, golpeados, y sin que se inutilicen las telecomunicaciones del país. Eso es lo que pide la gente en las calles de Irán…", dijo este viernes la presidenta de la Eurocámara en una publicación en X desde su cuenta personal.

La presidenta de la Eurocámara criticó la decisión del Gobierno iraní de restringir el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del estado, cuando el país cumple 13 días de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica de Irán y que se han extendido ya a 111 ciudades.

Metsola respondió de este modo a críticas previas de la embajada de Irán en Bélgica y Luxemburgo, que expresó su rechazo "rotundo" a unas declaraciones "intervencionistas" de la presidenta del Parlamento, en las que se mostró de lado de los manifestantes.

"Guardaron silencio sobre el genocidio en Gaza"

La delegación diplomática acusó a la presidenta de la Eurocámara de "hipocresía y doble rasero" hacia los principios y derechos por su firme condena ante unas "protestas pacíficas" en el país persa en contraste con su posición laxa ante la guerra de Gaza, dicen.

"Los mismos diputados que guardaron silencio sobre el genocidio en Gaza y la matanza de cientos de iraníes durante la guerra de agresión israelí, ahora intentan difundir versiones distorsionadas de las protestas pacíficas en Irán y derramar lágrimas de cocodrilo por los derechos del pueblo iraní con fines hostiles", criticó la misión iraní en un mensaje de X en la madrugada de este viernes.

La presidenta de la cámara comunitaria respaldó este jueves las protestas contra el régimen de Irán y elogió a los manifestantes por "querer romper las cadenas de la opresión", en lo que sería la primera reacción de un alto cargo de la Unión Europea (UE) a la situación en Irán.

"El mundo está viendo una vez más como el valiente pueblo iraní se pone en pie. Es la generación que quiere romper las cadenas de la opresión que los han encadenado durante tanto tiempo, que se levanta para hacer frente a la crueldad de un régimen centrado en conservarse en el poder en lugar de defender los derechos", dijo este jueves la presidenta de la Eurocámara en un vídeo publicado en X.

"Para la gente de Irán: Europa siempre ha estado de vuestro lado, y siempre estaremos ahí, con vosotros", zanjó Metsola.

Cientos de manifestaciones han protestado en los últimos 13 días a lo largo del estado iraní, donde al menos 45, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos, según difundió la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).