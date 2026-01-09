La borrasca Goretti ha sido calificada como una bomba meteorológica con una caída drástica de la presión que está provocando las mayores nevadas en una década en Gales y en el norte del país, con hasta 30 cm de nieve, y vientos huracanados de hasta 160 km/ h en el sur de Inglaterra y en las islas del Canal donde se mantiene la alerta roja por el peligro de muerte para las personas. En algunas localidades el viento se ha llevado fachadas de edificios.

La borrasca ha provocado el caos en las comunicaciones. Cerca de 70.000 hogares se han quedado sin electricidad y gas, principalmente en el suroeste de Inglaterra y centenares de escuelas están cerradas en Escocia por la nieve. La mayoría de compañías de trenes han suspendido sus servicios al menos hasta esta tarde y muchas carreteras están cortadas.

También está afectando a los aeropuertos británicos. El que está teniendo más problemas es el de Heathrow, el más transitado de Europa, con 49 vuelos suspendidos. En Luton se han cancelado cinco. Se recomienda consultar los vuelos antes de ir al aeropuerto y evitar viajar en tren o en coche hoy. Se espera que la borrasca empiece a abandonar el país a medianoche y migre hacia el norte.

También fueron cancelados a causa de Goretti vuelos en Países Bajos, Francia y Bélgica y a suspender los tranvías en Suecia.

Los aeropuertos de París y Ámsterdam fueron los más afectados el miércoles. Según las autoridades neerlandesas, más de 1.000 viajeros se vieron obligados a pasar la noche en Schiphol.

