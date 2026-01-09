El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que anuló una segunda oleada de ataques a Venezuela, donde familiares de presos políticos esperan ansiosos tras el inicio de la liberación de un "número importante" de detenidos.

Washington mantiene sin embargo la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Oliana, cargado con crudo venezolano y que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses", anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump recibe en la Casa Blanca a dirigentes de casi una veintena de multinacionales petroleras para trazar el futuro del sector en Venezuela, entre ellas las principales firmas del sector o la española Repsol, que ya opera en el país sudamericano.

El presidente estadounidense aseguró en una entrevista televisiva que esas empresas están dispuestas a invertir hasta "100.000 millones de dólares" para reactivar la explotación petrolera venezolana, que durante décadas fue la más importante de la región y que ahora apenas extrae un millón de barriles diario, menos de un tercio de sus cifras en la época de esplendor.

Uno de los gigantes del sector, Exxon, señaló sin embargo en una nota de análisis este viernes: "No prevemos que la compañía ni la industria en general ponga capital hasta que haya un gobierno estable y un régimen fiscal, entre otros factores".

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, la industria petrolera venezolana ha estado sometida a sanciones de Estados Unidos.

Washington insiste en que hay un plan para Venezuela. "No estamos improvisando", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esta semana, tras delinear tres fases: estabilización económica, apertura política, con la liberación de presos políticos, y una transición ordenada.

"Un gesto muy importante"

Los acontecimientos se precipitaron en Venezuela con la captura sorpresiva el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo.

La liberación de presos ya empezó, y el gobierno actual asegura que es un gesto de buena voluntad, pero sin ceder soberanía.

"Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están 'buscando la Paz' (…) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada", anunció Trump en su plataforma Truth Social.

Se trata de "un gesto muy importante e inteligente" del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, añadió Trump.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos", aseguró Rodríguez el jueves, en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

Los primeros excarcelados fueron cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad. Ese primer grupo llegó este viernes a España.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que Madrid espera aún la liberación de otro español.

A esas liberaciones siguieron el jueves por la noche las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado.

"Ya terminó todo", dijo Márquez, detenido hace un año, al ser recibido por sus familiares.

