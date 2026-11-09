El Kremlin respondió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, de que, a día de hoy, Ucrania "ya es otro país" geográficamente hablando, en comparación con 2022, cuando empezó la invasión rusa.

"Desde el punto de vista geográfico, Ucrania ya es otro país. La realidad sobre el terreno es obvia. Creo que nadie lo puede negar", afirmó este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al respecto, Trump aseguró que, al término de la guerra, el territorio de Ucrania "tendrá otra forma". "Yo creo que vamos a tenerlo cerrado (el acuerdo de paz). Creo que esto va a pasar. Y ellos van a terminar con una forma un poco diferente para Ucrania", señaló el mandatario estadounidense en una entrevista con CBS publicada este lunes.

Las declaraciones de Trump se producen en vísperas de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, previstas para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

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Trump expresó su confianza en que podrá alcanzarse un acuerdo, aunque Kiev y Moscú siguen profundamente divididos respecto a las concesiones territoriales y las garantías de seguridad posteriores a un eventual alto el fuego.

"Se está celebrando una reunión muy importante", dijo Trump. "Creo que esa guerra va a terminar, y va a terminar pronto. Y la única razón por la que va a terminar es por mí".

Rusia ha insistido durante años en el reconocimiento internacional, especialmente por parte de Kiev, de los cinco territorios anexionados.

Se trata de Crimea, anexionada tras el referéndum organizado por Moscú en 2014 en la península ucraniana, y de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Moscú considera las últimas cuatro regiones parte de su territorio dentro de las fronteras administrativas de 1991. Ese reconocimiento figura en la Constitución rusa, aunque el Ejército ruso no controla completamente esos territorios.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en octubre que su país está abierto a discutir la cuestión territorial únicamente en una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, aunque, en principio, Kiev no está dispuesto a ceder sus territorios.