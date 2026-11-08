Ucrania se prepara para afrontar un nuevo invierno de guerra especialmente duro, mientras Rusia intensifica sus bombardeos aéreos diarios, lanzando una lluvia de drones y misiles sobre la red eléctrica.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro, "más de 600 000 habitantes se han quedado sin electricidad", anunció el operador ucraniano DTEK en Telegram después de que se produjera "ataques nocturnos que han dañado importantes instalaciones energéticas".

En otro ataque, un dron ruso alcanzó "una instalación crítica" situada en la región de Járkiv en el noroeste del país, (noreste), según anunció el alcalde de la ciudad de Zlatopil, Mykola Baksheyev, en las redes sociales. "Casi 250.000 clientes en la región de Járkov se quedaron sin electricidad", dijo Baksheyev.

Los trabajos de reparación estaban en marcha, pero "aún se desconoce el plazo exacto para restablecer el suministro eléctrico", añadió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cinco regiones a oscuras y sin calefacción

Los ataques se produjeron un día después de que el Ministerio de Energía de Ucrania informara de una ofensiva masiva contra instalaciones energéticas que dejó a residentes de cinco regiones a oscuras y dificultó significativamente la transmisión de electricidad en Kiev.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a Rusia de intensificar sus ataques para presionar a Kiev en las conversaciones trilaterales auspiciadas por Estados Unidos, previstas para el martes y miércoles en Abu Dabi.

Rusia ha bombardeado la red eléctrica y la infraestructura energética de Ucrania durante toda su invasión de cuatro años y medio, y Kiev entra ahora en otro invierno de guerra, con temperaturas que ya rondan el punto de congelación. (AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más