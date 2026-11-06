El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunió este jueves 5 de noviembre en la Casa Blanca con el enviado de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, pero no con los funcionarios ucranianos que también se encontraban de visita.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval, Trump aseguró que mantuvo una reunión con Dmitriev, sin revelar detalles de lo conversado.

Consultado sobre si también se había reunido con representantes ucranianos, Trump respondió que no.

Delegaciones de Rusia y Ucrania estuvieron en la Casa Blanca para un acto en reconocimiento al trabajo de la primera dama, Melania Trump, en la negociación de un alto el fuego en Oleshky, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por las fuerzas rusas.

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, entrega cartas dirigidas al presidente ruso, Vladimir Putin, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev (izquierda) y al jefe del partido ucraniano Servidor del Pueblo, David Arakhamia (centro), el 5 de noviembre de 2026, en la Casa Blanca, en Washington.

El alto el fuego negociado por Melania Trump estuvo en vigor del 27 de octubre al 1 de noviembre y permitió la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de cientos de civiles de la ciudad.

Trump, tras negarse a ofrecer detalles sobre lo conversado con Dmitriev, sugirió que se está gestando algún tipo de acuerdo.

"Va a ser un gran acuerdo y va a involucrar a más que a Ucrania", afirmó el mandatario, y añadió que podría incluir a toda Europa.

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Ucrania anuncia nuevas conversaciones trilaterales

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que su país, Estados Unidos y Rusia preparan una nueva ronda de conversaciones trilaterales a nivel de equipos, que se llevaría a cabo en menos de una semana.

"Acabamos de mantener una conversación muy detallada, de una hora y media, con Steve Witkoff y Jared Kushner. Estamos preparando un formato trilateral a nivel de equipos entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, que tendrá lugar en menos de una semana", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X.





El mandatario dijo que las negociaciones deben avanzar "a toda velocidad" para poner fin a la guerra lo antes posible y afirmó que Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios. También señaló que sus propuestas son claras y que ya fueron entregadas a Estados Unidos.

EE. UU. convocará nuevas conversaciones trilaterales de paz en Abu Dabi

Por su parte, Jared Kushner confirmó que Estados Unidos convocará la próxima semana en Abu Dabi las primeras conversaciones trilaterales de paz con Ucrania y Rusia desde febrero.

"Hemos estado trabajando con ambas partes para desarrollar propuestas serias que permitan que las conversaciones sean lo más sustanciales y productivas posible", escribió Kushner en X.





El enviado estadounidense también destacó que su país mantuvo este jueves en Bruselas conversaciones "productivas y sustanciales" con Ucrania, la OTAN y sus socios europeos sobre dos cuestiones fundamentales para alcanzar una paz duradera: las garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia.

"Estamos trabajando intensamente con todas las partes para encontrar soluciones prácticas que puedan poner fin a esta guerra y sentar las bases de una paz duradera".

Kushner dijo que el objetivo es abordar las preocupaciones de seguridad de todas las partes mediante acuerdos prácticos y consensuados que disminuyan el riesgo de futuros conflictos. También aseguró que Trump ha convertido la consecución de la paz en una prioridad.

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Zelenski busca reforzar el apoyo de Estados Unidos

En una entrevista emitida este jueves por el canal de televisión ucraniano ‘TSN’, Zelenski afirmó que Ucrania debe adaptarse a las nuevas realidades de la política estadounidense para mantener el diálogo con Washington y atender sus necesidades de ayuda exterior y refuerzo de las defensas aéreas frente a los ataques rusos.

Zelenski informó además de una reunión en Bruselas con representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Alemania, la OTAN, el Banco Mundial y la comunidad empresarial internacional, enfocada en la reconstrucción de posguerra.

También dijo que funcionarios de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, reunidos esta semana en Bruselas, estaban elaborando propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania una vez que finalice el conflicto, y que habían logrado algunos avances.

La paz entre Rusia y Ucrania hasta ahora ha eludido al presidente Trump, que ha presionado alternativamente a Rusia y Ucrania para que pongan fin a la guerra desde que regresó al poder hace casi dos años.

Con AP y Reuters

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