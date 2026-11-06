Al menos unos 15 vuelos en Europa sufrieron alertas falsas de bomba el viernes 6 de noviembre, según informaron las autoridades de varios Estados europeos, entre ellos República Checa, Bulgaria, Francia, Dinamarca y Portugal, tras una nueva jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas. Los aeropuertos de Copenhague, Varsovia, Lisboa, Venecia, París o Praga recibieron amenazas de explosiones a bordo.

Entre el lunes y el jueves, unos 33 vuelos resultaron afectados por la misma situación en 16 países, incluidos lugares de procedencia, destinos y escalas forzosas, lo que ha obligado a ordenar desvíos, aterrizajes de emergencia y controles de seguridad, aunque en ningún caso se han encontrado explosivos.

Si bien las falsas amenazas de bomba son relativamente comunes, es inusual que se reporten tantas en un período tan corto de tiempo. Las autoridades europeas desconocen el emisario de estas alertas engañosas, que se producen en medio de una escalada de actos de sabotaje y guerra híbrida en suelo europeo, que algunos países atribuyen a Rusia, en el marco de la guerra en Ucrania.

"Estamos bajo ataque constantemente… El objetivo de estas operaciones es desestabilizar nuestras sociedades y generar desconfianza entre nuestros ciudadanos", destacó a Reuters la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, quien remarcó que "muy a menudo" es Rusia quien está detrás de estos actos.

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Irán también ha sido señalado de conspirar para actuar e incluso atentar contra Europa, mucho más desde un plan fallido para atentar contra la base aérea británica de Fairford, sobre el que Downing Street aseguró tener "sólidos indicios" de la participación iraní.

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Un correo electrónico con una de las amenazas, enviado el jueves a las autoridades aeroportuarias de Roma y citado por AP, llevaba como supuesto remitente a un grupo que se autodenominaba antifeminista y afirmaba tener como objetivo a un "régimen feminista".

Otro aeropuerto europeo recibió una amenaza con un texto similar, pero no está claro si provenía del mismo remitente. La agencia EFE identificó al grupo como un colectivo ruso de extrema derecha conocido como Estado Masculino (EM).

Hungría despliega aviones de combate

Aviones de combate en Hungría tuvieron que escoltar a tres aviones de pasajeros en menos de una hora, tras recibir cada uno amenazas de bomba este viernes, según informó el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

El funcionario explicó que la OTAN había ordenado patrullas aéreas en la zona tras recibir los mensajes. Se trata de la primera maniobra de la alianza militar de la que se tiene conocimiento en el marco de las amenazas de bomba.

Al mismo tiempo, nueve aeronaves con procedencia o destino al aeropuerto Václav Havel de Praga se vieron afectadas, incluyendo vuelos que partieron de Dinamarca, España y Reino Unido, y que tenían planeado aterrizar en los Países Bajos, Chipre, Rumania, Italia y Reino Unido, detalló la portavoz de la terminal aérea, Denisa Hejtmánková.

La policía checa indicó que se implementaron medidas de seguridad que tuvieron un "impacto mínimo" en el funcionamiento normal del aeropuerto.

Entretanto, otras cuatro amenazas de bomba se emitieron contra aeronaves que sobrevolaban territorio francés. Los aviones aterrizaron sin incidentes en el aeropuerto parisino de Orly, donde expertos en desactivación de explosivos los inspeccionaron antes de descartar la alarma.

Asimismo, un vuelo de Ryanair que viajaba de Lisboa a Roma también fue mencionado en una alerta de bomba, mientras que un vuelo de Wizz Air, que cubría la ruta Praga-Roma, fue desviado a Venecia tras una alerta de bomba y los pasajeros fueron evacuados tras el aterrizaje.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este viernes la necesidad de reforzar la inversión en defensa y seguridad para blindar las infraestructuras civiles frente a amenazas. "Cuando hablamos de gastos de defensa y seguridad en una época como esta, no estamos hablando simplemente de armas: estamos hablando de garantizar la cotidianidad de los ciudadanos", afirmó.

En Copenhague, la capital danesa, la policía destacó el viernes que, por segundo día consecutivo, acudió al aeropuerto "en relación con amenazas dirigidas al tráfico aéreo" como medida de precaución. Según su evaluación, no existía peligro alguno para los pasajeros ni para otras personas en el aeropuerto.

Las amenazas de seguridad llegan a los medios de comunicación

Las alertas falsas de bomba comenzaron este viernes a afectar a los medios de comunicación, como evidencian los mensajes recibidos por la cadena búlgara Nova TV y a la emisora ​​pública irlandesa RTE, que evacuó sus oficinas y suspendió su programación.

La cadena irlandesa sustituyó las retransmisiones en directo por programas pregrabados. El personal fue evacuado durante varias horas mientras la policía y perros rastreadores registraban la zona y la declaraban segura.

Ambos medios de comunicación recibieron una alerta que llevaba por título "Mensaje a Occidente", que sostenía que esas amenazas eran el preludio de una serie de ataques contra medios de transporte en toda Europa.

Varias personas caminan frente a las oficinas del periódico Irish Independent después de que fuera evacuado debido a una amenaza falsa de bomba, en Dublín, Irlanda, el 6 de noviembre de 2026.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, afirmó que las amenazas contra RTE y otras empresas "simplemente ilustran lo relativamente sencillo que puede ser causar trastornos y socavar el funcionamiento normal de la sociedad mediante actividades no convencionales de este tipo, diseñadas para generar miedo y ansiedad".

Dublín acogerá las reuniones de los líderes de la Comunidad Política Europea y de la Unión Europea entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre.

Por otra parte, la emisora ​​británica Sky declaró en un comunicado que también recibió una "amenaza de seguridad". "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades para garantizar la seguridad de nuestro personal y nuestras operaciones", señaló.

Con información de Reuters, AP, EFE y medios locales.

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