Más tarde, ante el plenario, Milei equiparó socialismo y fascismo y cuestionó la intervención del Estado, en una nueva crítica a las ideas políticas de Sánchez.

El saludo tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió a los jefes de delegación junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Milei estrechó primero la mano del monarca, entre sonrisas, y después saludó al presidente del Gobierno español con un gesto breve y distante por parte de ambos. El mandatario español le sostuvo la mirada a los ojos, mientras que su par argentino se apresuró a saludar a quién seguía en la fila.

La presencia de Milei en Madrid se produce dos semanas después de su último viaje a España, durante el cual llamó a Sánchez “impresentable dictador” en un desayuno informativo. El mandatario argentino también se ausentó el miércoles de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real, aunque mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox.

Milei equipara socialismo y fascismo

Durante su intervención en el plenario, Milei sostuvo que “el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”. Según el presidente argentino, ambas doctrinas concentran el poder en una minoría y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política.

El mandatario afirmó que el fascismo y el socialismo “comparten el odio por el libre mercado” y cuestionó la intervención estatal, la nacionalización de empresas, la regulación económica y el control de los medios de comunicación. También denunció que algunos regímenes invocan los derechos humanos mientras encarcelan disidentes y silencian a la prensa.

Milei vinculó además los resultados electorales recientes en Chile, Colombia y Perú con una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”. Aseguró que “el espíritu liberal sigue vivo” y que Argentina demuestra que ese avance es posible.

El presidente argentino, Javier Milei, llega a una sesión de la Cumbre Iberoamericana, el 5 de noviembre de 2026 en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid

Una relación marcada por los enfrentamientos

La tensión entre ambos mandatarios se profundizó en mayo de 2024, después de que el entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sugiriera que Milei había ingerido sustancias. La oficina del presidente argentino respondió con ataques contra Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez.

Días después, durante un acto organizado por Vox en Madrid, Milei calificó a Gómez de “corrupta” y se refirió indirectamente a Sánchez como “calaña”. El Gobierno español exigió una rectificación pública y, ante la falta de disculpas, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y posteriormente decidió retirarla.

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Sánchez defendió entonces que la respuesta española era proporcional a los insultos y al ataque contra las instituciones. Milei, por su parte, insistió en sus críticas, llamó “cobarde” al jefe del Gobierno español y descartó disculparse.

En su visita anterior, Sánchez respondió a los ataques con una campaña en redes sociales bajo el lema “Soy zurdo y a mucha honra”, en referencia al término que Milei utiliza de forma despectiva para referirse a la izquierda. También publicó una fotografía en la que escuchaba “Fanático”, la canción de la artista argentina Lali dirigida contra el presidente argentino.

Milei volverá a reunirse este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ya mantuvo un encuentro durante su anterior visita a España.

Con información de EFE y medios locales.

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