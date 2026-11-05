“Llegó el día de devolver la camiseta número siete a la selección de todos nosotros”, anunció en un vídeo publicado en Instagram, en el que repasó su carrera y agradeció a los aficionados, compañeros, entrenadores y responsables del fútbol portugués. “Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla”, afirmó.

El hasta ahora capitán de las ‘quinas’ explicó que no fue una decisión sencilla y que su recorrido con el equipo nacional, iniciado en agosto de 2003, llegó a su fin. “Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal”, señaló.

Ronaldo llevó a Portugal a conquistar su primer gran título internacional en la Eurocopa de 2016. También fue parte de los equipos que ganaron la Liga de Naciones en 2019 y 2025. Su carrera con la selección estuvo marcada por una serie de récords: es el máximo goleador histórico del fútbol internacional y el jugador con más partidos disputados con una selección nacional.

Su última participación en un gran torneo fue el Mundial de 2026, en el que Portugal quedó eliminado en octavos de final tras perder 1-0 ante España, que terminaría consagrándose campeona. Ronaldo también se convirtió, junto con Lionel Messi, en uno de los dos únicos futbolistas que disputaron seis ediciones de la Copa del Mundo.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, sentado en el banquillo de suplentes, antes del partido de La Liga de Naciones contra Noruega, en Oslo el 27 de septiembre de 2026

Una despedida tras la polémica con Jorge Jesus

El anuncio llegó después de semanas de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. Ronaldo abandonó la concentración portuguesa el 30 de septiembre, tras no haber ingresado en el partido contra Noruega, disputado en Oslo y que terminó con derrota por 2-1.

El delantero explicó que el entrenador lo había hecho calentar durante cerca de media hora, pero finalmente no lo puso en el campo. Jesus negó haber incumplido un acuerdo con el jugador, aunque dejó abierta la posibilidad de que regresara a la selección.

Ronaldo se disculpó posteriormente y aseguró que seguía disponible para ser convocado. Sin embargo, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por abandonar la concentración sin autorización.

La federación expresó este jueves su “profunda y eterna gratitud” por los servicios del delantero y lo definió como “un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el símbolo máximo del alma” de la selección.

“Portugal estará siempre en mí”, escribió Ronaldo al anunciar su despedida. “Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal”, agregó, antes de cerrar el mensaje con un agradecimiento a quienes le permitieron cumplir “un sueño que empezó cuando era apenas un niño en Madeira”.

Con información de Reuters y EFE

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