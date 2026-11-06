El arresto se produjo en el centro de Florida, donde Markle reside desde mediados de 2026, después de abandonar Filipinas. Aunque Fox News confirmó la detención a partir de fuentes policiales, no difundió detalles sobre los motivos inmediatos ni los cargos que podrían imputársele.

Medios británicos señalaron que la detención fue realizada por agentes del FBI, que colaboraron con la investigación abierta por la Policía de Filipinas. Las pesquisas comenzaron el pasado 23 de octubre, después de que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, denunciara el hallazgo de material de abuso sexual infantil en la vivienda de su padre, en la ciudad de Cebú.

Durante el procedimiento, las autoridades filipinas incautaron cerca de 7.500 fotografías y un video que contenían imágenes de menores de entre 10 y 11 años. Según el informe preliminar, las grabaciones no habrían sido realizadas en Filipinas.

Meghan Markle había afirmado que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, cuando la Policía británica se las comunicó. En una carta enviada al diario The Sun, explicó que esa fue la razón por la que cortó el vínculo con él y le impidió mantener contacto con sus hijos.

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Thomas Markle Sr. vivió en Filipinas hasta mediados de este año, cuando se trasladó a Lakeland, a unos 330 kilómetros al norte de Miami. Recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia. Las autoridades no difundieron información adicional sobre su situación judicial tras el arresto.

Con información de EFE

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