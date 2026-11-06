Lo esencial:
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Peña pide 72 horas para preparar su defensa: el presidente renunciante solicitó una prórroga para responder al libelo acusatorio, de 15 páginas y acompañado por unas 300 fojas de anexos. Argumentó que recibió la notificación recién a las 22:15 del día anterior y que menos de 12 horas no alcanzan para garantizar el debido proceso.
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El Congreso evalúa el pedido en medio de un clima de tensión: el titular del Legislativo, Basilio Núñez, dijo que consultará con los líderes de bancada la solicitud de Peña. Consideró válido el planteo sobre el derecho a la defensa y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales ante la CIDH si no se respetan las garantías procesales.
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Fuerte despliegue policial en Asunción: las inmediaciones del Congreso permanecen bajo resguardo tras las protestas por la intervención de Ueno Bank y el congelamiento de fondos de más de 2,9 millones de clientes. Peña continúa formalmente en el cargo, luego de que la bancada colorada dejara sin cuórum la sesión bicameral que debía tratar su renuncia. El futuro del mandatario se define ahora en el marco del juicio político.
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