Peña pide 72 horas para preparar su defensa: el presidente renunciante solicitó una prórroga para responder al libelo acusatorio, de 15 páginas y acompañado por unas 300 fojas de anexos. Argumentó que recibió la notificación recién a las 22:15 del día anterior y que menos de 12 horas no alcanzan para garantizar el debido proceso.

El Congreso evalúa el pedido en medio de un clima de tensión: el titular del Legislativo, Basilio Núñez, dijo que consultará con los líderes de bancada la solicitud de Peña. Consideró válido el planteo sobre el derecho a la defensa y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales ante la CIDH si no se respetan las garantías procesales.