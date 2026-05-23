Aeronaves militares de EEUU volvieron este sábado a los cielos de Venezuela

Decenas de vecinos del este caraqueño y funcionarios de la propia embajada de EEUU grabaron con sus teléfonos celulares el sobrevuelo de dos aeronaves Bell Boeing MV-22B Osprey sobre la capital venezolana este sábado, en el marco de un simulacro de evacuación realizado en la sede de la embajada de Estados Unidos.

Las dos aeronaves militares aterrizaron en el estacionamiento de la sede diplomática, levantando polvo y hojas. Un camión de bomberos y motos de la policía habían llegado más temprano.

El ejercicio, autorizado formalmente por el Gobierno venezolano el jueves, comenzó pasadas las 10:00 hora local y se extendió hasta pasado el mediodía.

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"En 56 años que tengo, primera vez que veo esto", confesó Franco Di Prada, vecino de la zona, quien dijo sentir "curiosidad y dudas" ante la escena. A su lado, Augusto Pérez, ingeniero de 70 años, contemplaba emocionado desde un mirador donde se agolparon residentes y periodistas. "Quiero ver cómo aterrizan", decía.

Oscar García, contador público de 60 años, resumió el sentimiento de muchos: "Fue algo interesante. Es primera vez, nunca lo había visto antes. Sentí tranquilidad".

La embajada justificó el operativo como preparación de rutina

La embajada estadounidense describió el ejercicio en sus redes sociales como "un ejercicio de respuesta militar" y subrayó que "garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo".

El Gobierno venezolano, conducido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, había informado el jueves sobre su autorización para que Washington realizara el simulacro "ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática".

El ejercicio se enmarca en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, concretado el 5 de marzo, luego de siete años de ruptura impuesta por el propio Maduro.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera desde que asumió el mando tras la captura del expresidente. A las tres meses de gestión, Acento aludió a ese inédito ataque militar.

El chavismo salió a las calles a rechazar el simulacro

"Yankee, go home": la protesta en el centro de Caracas

Mientras los vecinos del este observaban con asombro el aterrizaje de las aeronaves, decenas de militantes chavistas se concentraron en una plaza del centro de Caracas —casi en el extremo opuesto a la embajada— para rechazar el ejercicio. "No al simulacro" y "¡Yankee, go home!" fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes, quienes portaban pancartas con mensajes como "¡No nos da la gana de ser colonia norteamericana!" y banderas venezolanas.

Entre los presentes había miembros de movimientos sociales y comunas. El grupo también cantó el himno nacional y exhibió pancartas de apoyo a Cuba y Bolivia.

Las voces del descontento

Mariela Machado, dirigente del Movimiento de Pobladores, fue una de las voceras de la concentración. "Hoy nosotros nos estamos manifestando porque ese simulacro de ayuda mutua que ellos quieren por catástrofes en Venezuela es solamente una muestra todavía de su manipulación, de su injerencia en un país libre y soberano", declaró a EFE.

Machado fue más lejos en su advertencia: "Le decimos a los venezolanos de a pie que este es un pueblo digno. Si no hay petróleo para nosotros, tampoco va a haber para ellos".

Por su parte, Víctor Romero, de 60 años, calificó el ejercicio como "una provocación al pueblo venezolano" y rechazó la versión del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que los venezolanos están "contentos" tras la captura de Maduro. "Estamos arrechos —molestos— por la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos", sostuvo.

Fita González, intérprete de 28 años, rechazó la "injerencia militar" estadounidense, aunque justificó la aprobación del simulacro por parte de Caracas: "Lamentablemente nuestro gobierno tiene una pistola en la cabeza. No hay que olvidar que tienen secuestrado a nuestro presidente".

Inés Vivas, profesora universitaria de 69 años, fue más directa: "Estamos bajo una condición de guerra desde el momento en que nos bombardearon".

El contexto: cinco meses después de los bombardeos

Los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, durante la operación que culminó con la captura de Maduro, sembraron pánico en Caracas y sus alrededores, y dejaron cerca de un centenar de muertos, entre ellos 32 agentes cubanos. Esta vez, sin embargo, los vecinos de la zona acomodada del este caraqueño, lejos de asustarse, contemplaban el operativo con curiosidad, cuando el madurismo sigue siendo desmontado.

El simulacro de este sábado es el primero de esta magnitud que se realiza en Venezuela. No existen registros públicos de un ejercicio aéreo binacional similar en la historia reciente del país.

El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) había puesto fin a la cooperación y el intercambio militar con Estados Unidos en abril de 2005, lo que terminó con décadas de lazos castrenses y viró las alianzas venezolanas hacia Rusia, Cuba e Irán.

El regreso de aeronaves militares estadounidenses a los cielos de Caracas marca, así, un punto de inflexión en la nueva etapa de relaciones entre ambos países.

A US Marines MV-22B Osprey aircraft lands at the US Embassy, in Caracas, on May 23, 2026, during an air evacuation drill. (Photo by Federico PARRA / AFP)

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