Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.

Al mismo tiempo, Teherán acusó a Washington de plantear "demandas excesivas" que obstaculizan las negociaciones, mientras el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, se reunió en la capital iraní con el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araghchí.

Esto, en un intento de desbloquear el conflicto que estalló el pasado 28 de febrero.

"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

Estas declaraciones de Bagaei se producen después de que el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, concluyera su visita a Teherán, tras reunirse con el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Qalibaf, jefe negociador iraní en las conversaciones de paz con EE. UU., aseguró en el encuentro con Munir que Teherán no renunciará a sus derechos, en una posible alusión al programa nuclear de su país, que Washington busca limitar y sobre el que exige la entrega de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee la República Islámica.

Según medios iraníes, Munir abandonó la capital iraní tras transmitir el mensaje de Washington a Teherán y recibir la respuesta iraní.

Las diferencias siguen siendo "profundas y significativas"

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, advirtió este sábado que las discrepancias entre Irán y Estados Unidos siguen siendo "profundas y significativas", y descartó que la visita del jefe militar paquistaní suponga "haber llegado a un punto de inflexión o a una situación decisiva".

La misión iraní ante la ONU fue más contundente: acusó a Washington de "traiciones, contradicciones y demandas excesivas" que están empujando el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) hacia un "colapso libre".

Pese a ello, Baqaei reconoció que durante la última semana "la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas" y subrayó que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

Intensa actividad diplomática en Teherán

La llegada de Munir a Teherán el viernes por la noche —donde fue recibido por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni— se produce en el marco de una intensa actividad diplomática.

La reunión entre Munir y Araghchí abordó "los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de las tensiones" y las fórmulas para reforzar "la paz, la estabilidad y la seguridad" en Asia Occidental.

Catar también envió un equipo negociador a la capital iraní, que trabaja en coordinación con Estados Unidos.

La presencia simultánea de mediadores paquistaníes y catarís en Teherán refleja la urgencia de las partes por alcanzar algún tipo de entendimiento antes de que se agoten los plazos.

Rubio reconoce "cierto progreso", pero advierte…

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en la India que Washington ha logrado algunos avances con Irán y que Estados Unidos podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió de que la crisis exige soluciones definitivas y reiteró que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán "nunca podrá tener un arma nuclear".

"Este problema tiene que resolverse, ya que el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido", sentenció Rubio.

Previamente, desde Helsingborg, donde participó en una reunión de cancilleres de la OTAN, Rubio reconoció el viernes que las negociaciones muestran "cierto progreso", aunque insistió en que "no lo exageraría" y en que las dos partes "aún no han llegado" a un acuerdo.

Rubio precisó que Washington mantiene contacto permanente con el mariscal Munir como parte del proceso mediador.

La sombra de una reanudación de los ataques militares planea sobre las negociaciones y ha trascendido que la administración Trump estudia una nueva ronda de bombardeos si las conversaciones fracasan, aunque el presidente no ha tomado una decisión definitiva.

Trump, por su parte, canceló su asistencia a la boda de su hijo para permanecer en Washington por "circunstancias relacionadas con el gobierno", lo que avivó las especulaciones sobre la gravedad del momento.

Irán descarta ceder el uranio enriquecido

Una de las principales líneas rojas de Teherán quedó clara este sábado: Irán rechaza cualquier acuerdo que implique la entrega de su uranio enriquecido a una tercera parte, una de las condiciones que, según fuentes diplomáticas, Washington habría incluido en su última propuesta.

El presidente Trump describió las negociaciones esta semana como situadas en el "límite" entre un acuerdo y la reanudación de los ataques.

Varios países árabes se sumaron a Pakistán para pedir a Trump que conceda más tiempo a la diplomacia, en un contexto en el que el estrecho de Ormuz sigue con tráfico restringido —con una caída del 94 % respecto a los niveles previos al conflicto— y el precio del barril de Brent ronda los 113 dólares.