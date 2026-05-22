La Guardia Revolucionaria iraní anunció este viernes que 35 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo la “coordinación y protección” de las fuerzas navales de Irán, que mantiene bloqueado el paso desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en su contra.

“En las últimas 24 horas, 35 buques mercantes, entre ellos petroleros y portacontenedores, han atravesado sin incidentes el estrecho de Ormuz bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria informó el jueves de que 31 buques habían pasado por el estratégico paso el día anterior, y el miércoles indicó que 26 lo habían hecho el martes.

El estrecho por el que pasaba el 20 % del petróleo mundial está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

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Teherán sopesa actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner al conflicto, según informó el jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se encuentra en Teherán por segunda vez en menos de una semana para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Washington.

Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación, y de hecho ha creado la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) para gestionar el paso de buques.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.