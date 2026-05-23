El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China ha desplegado más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, desde el mar Amarillo hasta el mar de la China Meridional y el Pacífico occidental, en la región conocida informalmente como la Primera Cadena de Islas.

El despliegue se llevó a cabo "a lo largo de los últimos días", después de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red X.

El responsable taiwanés acusó a China de "amenazar" la paz y la estabilidad en la región.

China considera esta isla, con gobierno democrático y ejército propios, como una parte de su territorio, y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

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Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

Trump y Xin Jinping

Durante la cumbre bilateral celebrada la semana anterior en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".

Tras concluir su visita, Trump sugirió que la venta de armas a la isla podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín y advirtió a las autoridades de Taiwán contra declarar la independencia.

Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo a la AFP, bajo condición de anonimato, que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Pekín, pero que el número superó el centenar en días recientes. Las maniobras se extienden desde las aguas próximas a Japón hasta Filipinas.

Japón y China rompen el hielo en el APEC de Suzhou

El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, responde a las preguntas de la prensa tras la 32.ª Reunión de Ministros Responsables de Comercio (MRT) de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Suzhou, China, el 23 de mayo de 2026. La reunión tuvo lugar del 22 al 23 de mayo. (The Yomiuri Shimbun) (Foto de Ryohei Moriya / The Yomiuri Shimbun vía AFP)

En paralelo, el ministro de Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, informó este sábado de que mantuvo una breve conversación con su homólogo chino, Wang Wentao, en los márgenes de la cumbre ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en la ciudad china de Suzhou.

Es el primer contacto ministerial conocido entre ambos países desde el agravamiento de las tensiones por Taiwán.

Akazawa confirmó ante los medios de comunicación que inició una "breve conversación informal" con Wang antes de la cena ministerial del viernes, organizada en el marco del APEC.

Sin embargo, el ministro nipón se negó a comentar los detalles de la charla, alegando que se trató de un intercambio diplomático. Akazawa es el funcionario japonés de mayor rango que visita China desde que estalló la disputa diplomática entre ambos países en noviembre.

Por otro lado, el viceministro de Exteriores, Iawo Horii, que también asistió al foro junto a Akazawa, dijo que se había reunido por separado con Wang y que le había pedido que Pekín garantice la seguridad de los ciudadanos japoneses en China, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Su petición tiene lugar días después de que se produjera un ataque con cuchillo en un restaurante japonés en Shanghái, en el que dos hombres japoneses y una mujer china resultaron heridos.

Las autoridades chinas, que señalaron que el atacante tenía un trastorno mental, aseguraron que se trató de un incidente aislado.

Amenaza militar japonesa a China

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, responde a preguntas durante la sesión plenaria de la Cámara de Consejeros en el edificio de la Dieta en Tokio, Japón, el 22 de marzo de 2026. (The Yomiuri Shimbun) (Foto de Kaname YONEYAMA / The Yomiuri Shimbun vía AFP)

Pekín y Tokio mantienen una disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Los comentarios enfurecieron a las autoridades chinas, que reaccionaron pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, junto a otras represalias económicas y culturales.

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