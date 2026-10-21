Oslo será el escenario donde se reanuden los esfuerzos presenciales para alcanzar la paz en Ucrania. Allí aterrizó el presidente Volodímir Zelenski a mediodía del martes 20 de octubre, después de que lo hiciera el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien encabeza los intentos de mediación entre Moscú y Kiev, según informó el Gobierno noruego. Se prevé que ambos líderes se reúnan para discutir una propuesta diplomática para el fin de la guerra.

El encuentro servirá a Zelenski para velar por el apoyo militar de Europa y Estados Unidos a su ejército, en medio de la ofensiva rusa que en la última noche mató al menos a siete personas, según informaron funcionarios de Kiev.

"El presidente Zelenski ha pedido a Noruega y a Finlandia que organicen una reunión como parte de las tareas diplomáticas en marcha en un momento crítico para Ucrania", señaló en un comunicado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.





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En la reunión participará también por videoconferencia Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y mediador del conflicto, así como el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Además, un funcionario estadounidense, citado bajo anonimato por 'Axios', reveló que entre los asistentes estarán representantes de las naciones del grupo E4 (Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia), así como funcionarios de la Unión Europea y la OTAN.

Después de su paso por la capital noruega, Witkoff se desplazará a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. "Esperamos que en breve se pueda organizar la reunión y los negociadores estadounidenses puedan informar a Putin sobre sus contactos con ucranianos y europeos", señaló Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, cuestionó el martes la imparcialidad de los mediadores estadounidenses al asegurar que "llevan un año y medio intentando forzar la rendición de Ucrania" Y agregó que "la razón por la que Ucrania no se ha rendido a los términos de Putin es porque Europa ha estado apoyándola".

La gira diplomática de Witkoff se produce en medio de la escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimos días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución.

Durante su estancia en Oslo, Zelenski será recibido en audiencia en el Palacio Real por el rey Haakon VIII y se reunirá con los líderes de Noruega y Finlandia, líderes parlamentarios y con el presidente de la Cámara noruega.

Rubio admite demoras en la entrega de interceptores a Kiev, pero descarta motivos políticos

Un día después de que el presidente Volodímir Zelenski acusara al Departamento de Guerra de EE. UU. de demorar la entrega de material militar a Ucrania, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, admitió este martes que podría haber interceptores de misiles adquiridos por socios europeos para Ucrania pendientes de autorización estadounidense.

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", respondió Rubio en Bombay (India) al ser preguntado por un lote cuya entrega estaría pendiente de la firma del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

No obstante, Rubio aseguró que "no ha habido ninguna directiva política deliberada para perjudicar a Ucrania".

Zelenski condenó recientemente retrasos estadounidenses en la entrega de misiles interceptores para los sistemas Patriot, imprescindibles en el arsenal ucraniano para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos. Asimismo, denunció interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense que han privado a Kiev de alertas tempranas sobre los ataques desde Rusia.

Rubio rechazó esta hipótesis. "Vi a alguien asociado con el Gobierno ucraniano decir que la gente en Ucrania está muriendo porque Estados Unidos les está denegando información. Eso es escandaloso. Es indignante. Eso sencillamente no es verdad", afirmó el secretario de Estado, quien apuntó a un posible problema interno en el procesamiento de la información, que está bajo investigación.

El secretario de Estado de EE. UU., quien habló durante 45 minutos con Zelenski sobre estas acusaciones, declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "frustrado y enfadado" ante los señalamientos del Gobierno ucraniano y el estancamiento de las negociaciones de paz.

El líder de Kiev también se ha quejado de restricciones en la conexión de Starlink, el sistema de Elon Musk utilizado por su Ejército para operaciones en el frente, y ha atribuido estos fallos a una maniobra de la Administración Trump para forzar a Ucrania a capitular ante Rusia.

Frente a un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, Zelenski compartió sus sospechas sobre una "decisión política para frenar" el apoyo que recibe Kiev desde EE. UU.

En las últimas dos semanas, Trump levantó las sanciones al diésel ruso en un acuerdo con el presidente Vladimir Putin, que, según él, ayudaría a reducir los precios. Además, concedió una exención general a las sanciones más severas contra Rusia, que debían haber comenzado esta semana.

Tras el relajamiento de los castigos contra Moscú, al menos dos buques cisterna han informado de viajes a Turquía y Brasil —los dos mayores compradores de diésel ruso desde 2023—, según datos de transporte marítimo de Kpler y LSEG.

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Centrales ucranianas bajo fuego

Al menos nueve personas murieron y más de 30 resultaron heridas, entre ellas niños, en ataques con misiles y drones rusos en la región de Kiev y en Dnipro entre el lunes y el martes, según informó la policía regional.

Un dron ruso impactó en la mañana del martes múltiples automóviles y mató al menos a tres personas e hirió a cuatro en un tramo de la autopista que une la capital ucraniana con el puerto del mar Negro de Odessa, una de las más concurridas del país, según informó la Policía de la región de Kiev. La Fiscalía ucraniana investiga este ataque como un crimen de guerra.

Horas antes, otras tres personas perdieron la vida y seis resultaron heridas en un ataque contra una fábrica en el distrito de Obukhin, mientras que en el distrito de Bucha, una mujer falleció y 21 personas resultaron heridas, ocho de ellas niños, durante una ofensiva que dañó cientos de edificios, de acuerdo a los reportes policiales.

En Dnipro, en el centro del país, dos personas más murieron en una ofensiva contra almacenes a las afueras de la ciudad, según informaron las autoridades.

El operador de la red eléctrica nacional, Ukrenergo, informó este martes de cortes de energía en 12 regiones de Ucrania tras los ataques rusos, que alcanzaron tres infraestructuras de la compañía energética DTEK en la región sureña de Odessa y tres instalaciones eléctricas más en la región de Ternópil, oeste de Ucrania.

En la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país, se reportaron daños en infraestructuras de almacenamiento, mientras que en la región de Jmelinitski, en el centro-oeste, la empresa de productos de limpieza para el hogar 2K informó de "daños masivos" en sus instalaciones de producción y en sus oficinas.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó ataques contra cuatro barcos en los puertos de Odessa, a los que acusó de transportar material para el Ejército ucraniano.

El Kremlin aseguró que sus defensas aéreas interceptaron 136 drones ucranianos sobre varias regiones rusas durante la noche. Aun así, dos personas murieron en ataques ucranianos en la región ucraniana de Luhansk, controlada por Rusia, según informó el martes el gobernador designado por Moscú.

Con información de EFE, Reuters y AP.

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