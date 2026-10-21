La Bolsa Familia, creada en el primer mandato de Lula da Silva, garantiza un ingreso mensual transferido por el Estado de Brasil a familias pobres, bajo requisitos como escolarización y vacunas al día de los hijos.

Tras quedar segundo en la primera vuelta por 47% a 45% de los votos, las encuestas muestran a Lula en empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

El Gobierno modificó el calendario de pagos del Bolsa Familia hasta fin de año "para mitigación de riesgos excepcionales" ligados al fenómeno climático El Niño, según una ordenanza del ministro de Desarrollo.

El calendario original preveía que cerca de la mitad de las familias cobraran el monto de octubre después de las elecciones, pero ahora todas lo harán antes.

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Jair Bolsonaro tomó una medida similar antes del balotaje de 2022.

Poco antes de la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aumentó un 15% la Bolsa Familia, cuyo piso mínimo alcanzó los 691 reales mensuales (unos 137 dólares).

Dijo luego en una entrevista que "no sabía" que el programa llevaba tres años sin ajustes.

Flávio Bolsonaro en la convención nacional del Partido Liberal de Brasil el 25 de julio de 2026 en São Paulo, tras lanzar su candidatura a la Presidencia.

Lula tiene su principal base electoral en regiones pobres del país como el noreste.

En los últimos días también prometió un perdón a deudas de microemprendedores, un fondo de becas universitarias y un pase libre de transporte.

Y obtuvo un triunfo clave en el Congreso con la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso a los trabajadores.

El senador Camilo Santana, coordinador de campaña de Lula, afirmó a periodistas que el equipo económico de Bolsonaro dio señales de que planea "acabar con el Bolsa Familia en este país".

El derechista aseguró en redes que el programa está "garantizado" en su eventual gobierno y acusó a Lula de usar una "estrategia para meter miedo".

Bolsonaro promete un "tijerazo" al gasto público, sin detalles sobre los sectores que lo sufrirían, en un contexto de deterioro fiscal.

Con AFP

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