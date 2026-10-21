Las declaraciones llegaron tras una reunión en Oslo con representantes estadounidenses para negociar el fin del conflicto, en un nuevo intento de impulsar una salida diplomática.

"Ucrania no está perdiendo la guerra contra Rusia, pero está perdiendo a su gente", señaló Zelenski ante la prensa en la capital noruega. El mandatario reiteró que Kiev está comprometida con la búsqueda de la paz y que espera abordar los principales puntos para poner fin a la guerra en una reunión trilateral de líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El encuentro en Oslo reunió a Zelenski con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. Zelenski explicó que transmitió a Witkoff una serie de propuestas para avanzar hacia un acuerdo, que el emisario estadounidense llevará a Rusia durante una visita prevista para el miércoles, con el objetivo de conocer la respuesta de Vladímir Putin.

Støre calificó las conversaciones de "constructivas" y habló de "avances sustanciales", aunque no detalló los puntos concretos abordados. Stubb, por su parte, afirmó que Witkoff trasladará a Moscú propuestas basadas en las conversaciones mantenidas previamente entre representantes estadounidenses, ucranianos y europeos en Miami.

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Garantías de seguridad y un alto el fuego energético

Las conversaciones también abordaron las garantías de seguridad que Ucrania reclama para evitar nuevas agresiones rusas. Zelenski dijo que se discutieron distintas propuestas inspiradas en el artículo 5 de la OTAN, que establece el principio de defensa colectiva entre sus miembros, y agradeció a Washington que reiterara su compromiso con unas garantías que calificó de sólidas.

El presidente ucraniano también defendió la propuesta estadounidense de establecer un alto el fuego sobre las infraestructuras energéticas, una iniciativa que aseguró haber respaldado desde el comienzo. Sin embargo, acusó a Rusia de continuar con sus ataques y señaló que los contactos diplomáticos buscan encontrar una solución.

Zelenski destacó además las "señales positivas" que recibió durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. "Ahora tenemos un diálogo muy constructivo porque todos queremos la paz: Ucrania, Europa y Estados Unidos. Veremos qué pasa mañana", afirmó.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Bruselas, el 15 de octubre de 2026

El mandatario insistió en que Ucrania debe participar en cualquier negociación sobre su futuro y consideró "inaceptable" que se tomen decisiones sobre el país sin su presencia en la mesa de diálogo. Sus declaraciones llegan tras varios cruces públicos con Trump, en los que ambos se acusaron de obstaculizar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

La atención se centra ahora en el viaje de Witkoff a Rusia y en la respuesta que pueda dar el Kremlin a las propuestas discutidas en Oslo. Por el momento, los participantes describieron avances en las conversaciones, pero no anunciaron un acuerdo concreto ni detallaron las condiciones que permitirían poner fin a la guerra.

Con Reuters y AP

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