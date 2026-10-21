Dos barcos pesqueros fueron bombardeados en el distrito de Dhubab, en la provincia yemení de Taiz, por aviones de combate de Arabia Saudita, lo que derivó en la muerte de toda la tripulación, integrada por ocho personas, según denunciaron este martes los rebeldes hutíes, quienes mantienen un conflicto con las fuerzas saudíes y el Ejército oficial de Yemen.

Los cazas de Riad lanzaron un segundo bombardeo contra los supervivientes del primer ataque mientras intentaban escapar en otra embarcación, según la agencia de noticias Saba, controlada por los rebeldes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Yemen, vinculada a las autoridades hutíes, definió como un crimen de guerra el ataque contra "civiles desarmados", según un comunicado citado por Saba.

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La entidad responsabilizó a la coalición liderada por Arabia Saudita por los hechos e instó a las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos y a las organizaciones internacionales a perseguir a los autores.

Riad lidera una coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015 con el apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de ese país.

Algunos videos replicados por la prensa yemení difundidos este martes muestran los cadáveres de las presuntas víctimas arrojados a la playa por la marea.

No es la primera vez que los rebeldes hutíes denuncian la muerte de pescadores en bombardeos saudíes. En 2024, otras ocho personas murieron en un bombardeo cerca de las islas Zol Hirab, en el oeste del país. Los insurgentes atribuyeron a Riad la responsabilidad del bombardeo, según una publicación de la agencia yemení Saba.

¿Pescadores o traficantes?

El portavoz de la alianza liderada por Arabia Saudita, Turki al Maliki, informó en la noche del lunes de ataques contra embarcaciones que, aseguró, estaban "implicadas en el contrabando de armas a las costas yemeníes en nombre de la milicia terrorista hutí, a través de grupos del crimen organizado".

Al Maliki compartió en redes sociales imágenes aéreas de las operaciones, que mostraban barcos que usan normalmente los habitantes de los países del sur del mar Rojo para el transporte de mercancías.

La secuencia de imágenes en blanco y negro muestra los objetivos señalados con un círculo rojo, algunos plenamente distinguibles como barcos, antes de ser detonados desde el aire.





En la grabación también se pueden ver camionetas y algunos individuos, aparentemente civiles, mientras transportan lo que parece ser cajas desde una embarcación hasta unas furgonetas antes de ser bombardeadas.

El militar Al Maliki advirtió contra el uso de barcos civiles para el contrabando de armas, misiles y equipo militar a Yemen e instó a "los propietarios de embarcaciones a no colaborar con la milicia terrorista hutí a fin de preservar sus vidas, su seguridad y sus propiedades".

Los bombardeos saudíes en el Yemen se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení para recuperar las áreas controladas por los insurgentes.

La ONU alerta de una intensificación del conflicto

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, golpearon este martes un barrio residencial en Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen y bastión de resistencia contra los insurgentes, donde murieron dos adolescentes.

Esta ciudad ha estado una de las más amenazadas durante la actual escalada del conflicto en el país. Los hutíes han cercado la localidad y cortado la mayoría de las rutas de suministro, lo que ha dejado a la población civil en "grave riesgo", según declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La ONU afirma que muchos residentes carecen de alimentos y productos de primera necesidad, mientras los precios se disparan.

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El ataque a Taiz se produjo un día después de la ofensiva hutí contra un campamento militar gubernamental, en el que murieron 73 jóvenes reclutas, el ataque más mortífero desde el resurgimiento del conflicto durante el verano, según un alto funcionario del Gobierno yemení.

Desde el otro lado de la frontera, la coalición liderada por Riad afirmó haber interceptado y destruido un misil balístico sobre la capital saudí en la tarde del martes, horas después de informar de la neutralización de un dron sobre la misma ciudad.

El portavoz de la alianza, Turki al Maliki, afirmó posteriormente que sus fuerzas destruyeron la plataforma de lanzamiento utilizada por los rebeldes hutíes para disparar el misil balístico contra Riad.

El conflicto estalló y no ha parado de intensificarse desde que las fuerzas del Gobierno yemení y la coalición liderada por Arabia Saudita atacaran en julio el aeropuerto internacional de Saná, controlado por los hutíes, rompiendo el acuerdo de alto el fuego de 2022 que había detenido en gran medida los combates de la guerra civil.

Con información de EFE y medios locales.

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